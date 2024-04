Ven fallas en área para mujeres del Tren Ligero

El Tren Ligero de la Ciudad de México, que corre de Tasqueña a Xochimilco, instauró el Área Exclusiva para Mujeres; sin embargo a casi dos semanas de su arranque, usuarias afirman que falta personal de vigilancia que garantice el respeto a esta zona.

El pasado 15 de abril, el Servicio de Transportes Eléctricos de la capital puso en marcha el operativo Libre de Acoso, tras recibir -a inicios del mes- una queja formal de una usuaria.

Puede interesarte: Taboada promete cambiar Tren Ligero por Metro

“Metió la queja ante la Secretaría de Transporte y Vialidad, nos la turnan, nos llama la atención y nos dimos a la tarea de diseñar una opción para combatir el acoso. La queja fue de manera muy formal”, explicó Martín López Delgado, director de los Servicios Eléctricos de la CdMx.

Como parte de las acciones, en cada una de las 18 estaciones se colocaron trafitambos y señalizaciones rosas, delimitando las dos primeras puertas de los convoyes.

Metrópoli Perfilan 8 líneas del Metromex

En las terminales de Xochimilco y Tasqueña esta delimitación también abarca andenes con cordones, un proceso que de acuerdo con el funcionario local, ha agilizado en un parámetro de cinco a 10 segundos el ascenso al tren.

“El operativo se implementó con personal del área de transportación y el apoyo de policías bancarios. En las terminales hemos delimitado pasillos y andenes para que las mujeres asciendan, y el área mixta es otro pasillo, esto ha agilizado el tiempo de abordaje”, señaló López Delgado.

En dos recorridos, El Sol de México constató que no todas las estaciones cuentan con policías adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que vigilen el flujo de gente, ello a pesar de que el 48 por ciento de los 90 mil viajeros diarios son mujeres.

“Soy usuaria diario y no se me hace eficiente porque en Xochimilco todo está bien, pero más adelante los hombres ya no respetan. Hay momentos que sí lo hacen, pero hay otros que no. Si funcionara me gustaría mucho, pero ahorita no hay mucho control”, lamentó Lourdes Ruíz.

De acuerdo con las métricas del Tren Ligero, en cada convoy caben 300 personas en hora pico, de las cuales aproximadamente 144 son mujeres, pero sólo se les destina 33 por ciento de la capacidad.

“Me parece que (el operativo) es necesario. Somos muchas personas las que usamos el servicio en horas pico. Es imposible para los hombres respetar a las mujeres, hay otros que sí lo hacen, pero al ser tantas personas es imposible la distancia. En esto ayuda el área para mujeres, pero aún no se ponen de acuerdo en todo, han estado cambiando las indicaciones constantemente y eso confunde”, comentó Susi, otra pasajera.

“En la primera estación sí se respeta el tema de género, pero en las siguientes se mezcla. (Me gustaría) que hubiera la misma coordinación en todas las estaciones”, agregó.

El servicio en la Línea 1 del Tren Ligero es desde la estación Juárez hasta Auditorio y de España a Juárez. Foto: Cortesía | Gobierno de Jalisco

Pese a las quejas constantes de las usuarias, el funcionario afirmó que el resultado es favorable, aunque reconoció que hay hombres que rechazan la medida.

“Hay quejas de hombres porque decían que no había equidad de género. Decían que las mujeres ocupaban lugares de hombres y no hay exclusivos para hombres, son mixtos”, indicó.

Segundo intento

López Delgado detalló que esta no es la primera vez que el Área Exclusiva para Mujeres existe en el Tren Ligero, ya que hace más de 10 años se intentó implementar en las estaciones terminales y en horarios pico, pero no funcionó por falta de trenes.

“Hace muchos años ya se había practicado este tipo de operativo, lo abandonamos porque disminuimos la cantidad de trenes. Ahora con la incorporación de los nuevos trenes lo hemos retomado. Creemos que ahora es de una manera más sensible”, refirió.

Actualmente, el Tren Ligero cuenta con 13 unidades, pero tres más ya están en camino desde China y se espera que a finales de mayo se incorporen tres trenes más.

“El operativo para el área exclusiva de mujeres va a quedar permanentemente, el apoyo se seguirá brindando de una forma similar, con la gente de apoyo quienes nos ayudan a la dosificación de los usuarios”, aseguró el funcionario.

Metro, precursor

La medida fue implementada en el Sistema de Transporte Colectivo Metro (SCT) hace 17 años.

El año pasado, el SCT respondió a una solicitud de información que atendió 876 denuncias por acoso sexual o violencia en toda la red.

Estas denuncias fueron auxiliadas por una parte de los 780 policías de la SSC que se encuentran presentes en andenes y torniquetes..

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Además señaló que como parte del Plan de Género y Movilidad 2019, el cual sigue vigente, se dio mantenimiento a 3 mil 400 señaléticas, se repartieron 8 mil 400 dípticos y se publicaron 328 posteos sobre el programa Acoso Cero en redes sociales.

Él Área Exclusiva para Mujeres fue consolidada en las todas las líneas y estaciones en octubre de 2007.

Glo un especial sobre servicios falsos de ILE, que al final no más quieren convencerlas de que no lo hagan, eso fue a raíz de un boletín de Sedesa, pero lo hará bien, hará un recorrido