Ricardo Monreal, preocupado por una ruptura en Morena si se va Ebrard: “es un error subestimarlo”

Ricardo Monreal Ávila afirmó que es un error subestimar a Marcelo Ebrard y la fuerza política que él pueda representar, así como empujarlo a participar por otras alternativas.

En entrevista con los medios, dijo estar preocupado por el descontento del excanciller porque se puede dar una ruptura dentro de Morena.

“Hay que buscar a Marcelo, hay que buscar a la gente de Marcelo, no hay que encasillarlo, eso es un error político. No hay que sacarlo, hay que buscarlo, hay que hacerle un llamado a que no se vaya, aquí lo necesitamos”, declaró.

Asimismo, le hizo un llamado para que piense bien lo que va a hacer. “No tengo ninguna duda de que si él es aspirante o candidato puede terciarse la elección”.

Mientras Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, y Claudia Sheinbaum, virtual abanderada presidencial del partido, lo han llamado sin que les conteste, Monreal reveló que ayer y hoy habló con él.

Es mi amigo y no me gustaría que se fuera, es necesaria su fuerza política

Reiteró que “es un error minimizar una posible ruptura en la decisión de Marcelo, por el contrario, hay que hacer un llamado a la reflexión en lugar de estar la atacando hay que hablar con él”.

El exgobernador zacatecano indicó que “no nos equivoquemos, hago un llamado a los vencedores que la expresión política más mayoritaria, no nos equivoquemos, que todos somos indispensables; no acudamos a la arrogancia y al autoritarismo”.