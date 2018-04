Ríos Piter acusa de nuevo al INE y le responden con notificación al Tribunal

El pleito entre el Instituto Nacional Electoral y Armando Ríos Piter continúa, pues mientras el exsenador reitera su acusación de que la autoridad electoral le entorpece su derecho a revisar las miles de firmas inválidas, el INE no sólo lo rechaza, sino que notificará al Tribunal Electoral para que mande a personal a certificar que El Jaguar no ha acudido a la revisión.



Este miércoles, el aspirante a la candidatura independiente a la presidencia publicó un desplegado donde reiteraba su acusación de que personal de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos le impidió la revisión, contradiciendo la sentencia del Tribunal Electoral.

Ante este desplegado, el INE, de forma institucional, rechazó lo dicho por Ríos Piter, asegurando que es él quien no se ha presentado a ejercer su derecho de adocena ya que pese a que fue notificado desde el 10 de abril, sólo se presentó el 12 de abril sin revisar ni una firma.

“El aspirante no se presentó sino hasta el día 12 de abril, no permitió el desahogo de la diligencia y se retiró. Desde entonces no se ha vuelto a presentar para cumplir con lo dictado por el Tribunal Electoral. El INE ha dispuesto de 80 personas capacitadas y de 80 equipos de cómputo para realizar el cotejo de los apoyos”, informó en comunicado el INE.

La autoridad electoral también negó que los equipos de cómputo que contienen la base de datos de los apoyos ciudadanos estén dañados, tal como se comprobó en una revisión física realizada el 16 de abril.