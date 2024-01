Rompimiento en Coahuila con PRI no afecta alianza nacional con PAN, dice Marko Cortés

El presidente nacional panista, Marko Cortés Mendoza, aseguró que la alianza a nivel nacional con el PRI no está afectada tras quedar fuera el PAN de la coalición opositora en Coahuila, luego que acusó al gobernador Manolo Jiménez de incumplir un acuerdo de reparto de cargos.

En su visita a Querétaro, el líder blanquiazul reiteró que hay un claro incumplimiento sobre lo que se había ofrecido en la coalición de la gubernatura que se ganó en 2023, como lo fue la candidatura al municipio de Torreón.

“Hay claro incumplimiento de quien ofreció espacios como fue Torreón para poder encabezar la gubernatura en el 2023. Sí. Segundo, hay un gran cinismo del gobierno e hipocresía de todos los que critican que los acuerdos sean transparentes públicos”, subrayó.

Señaló que los acuerdos y las negociaciones deben ser transparentes y públicos, además dijo que las condiciones de la coaliciones ya están estipuladas en la Ciudad de México y es la intención que así sea en el resto del país.

“En la Ciudad de México ya está en la ley y eso lo tenemos que llevar también a lo federal y a todos los estados. Que cuando tú registras un convenio de coalición, tiene que registrarse también todos los espacios que van a ocupar los partidos que van coaligados, para que haya cumplimiento, porque si no, luego hay sometimiento y no equilibrio, no inclusión y no un verdadero gobierno de coalición”, refirió.

El pasado martes, el PAN quedó fuera de la alianza con el PRI-PRD y Unidad Democrática de Coahuila (UDC).

En una publicación de su cuenta en X, Marko Cortés acusó al gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, de incumplir un acuerdo de reparto de cargos.

“Una verdadera pena que el recién entrado gobernador Manolo Jiménez mienta con tal facilidad; quien miente e incumple en lo poco, miente e incumple en lo mucho”, escribió.

Asimismo, le advirtió que “lo que está en juego es la credibilidad de la gente que votó por este proyecto de coalición”.

El rompimiento del PAN y PRI en Coahuila llegó hasta la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien calificó como “un acuerdo mafioso” el que hicieron ambos partidos.

Es “un acuerdo mafioso para repartirse un botín y yo agrego que cuando se reparte mal el botín, hay motín”, dijo el mandatario.

“Él (Marko Cortés) pone este tuit, se queja que ya no le están cumpliendo los del PRI, que en Coahuila el gobernador que llegó ya no está cumpliendo el acuerdo al que habían llegado, aquí lo que importa es lo que dice el acuerdo, es un documento histórico, importantísimo”, agregó.

Subrayó que PRI y PAN montaron “una farsa” antes de elegir a su candidata presidencial y que el PRI debía entregar al PAN en Coahuila cabeceras municipales, 20% de subsecretarías, órganos descentralizados, desconcentrados y direcciones.

Ahora los liderazgos del Comité Directivo Estatal del PAN ya trabajan en lo que denominaron la nueva ruta rumbo a las elecciones locales del 2 de junio, donde existe la posibilidad que dentro de los acuerdos, Acción Nacional se iría sin candidatos dentro de lo local en algunos de los municipios y apoyar a los de la Alianza por la Seguridad, en lo que se conoce en el argot político como una “coalición de facto”.

||Con información de Rafael Ramírez / El Sol de México||