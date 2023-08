Rosario Robles presentará su proyecto político “Ruta de la Libertad” este sábado

Rosario Robles Berlanga, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y que pasó tres años en la cárcel por el caso de la Estafa Maestra, presentará este sábado, junto con su hija Mariana Moguel Robles, su proyecto político denominado “Ruta de la Libertad”.

El evento tendrá lugar en el Salón Gran Forum, en Coyoacán, Ciudad de México, a las 10:00 horas y, de acuerdo con la convocatoria, Robles Berlanga y Moguel Robles harán un “importante anuncio sobre un nuevo proyecto político”.

Robles Berlanga indicó en una entrevista con El Sol de México publicada el 24 de julio que no preparaba su regreso a la política porque nunca se fue; sin embargo, dijo que valoraba competir por algún cargo de elección popular.

“Si yo puedo aportar con un granito de arena lo haré con muchísimo gusto, pero si algo me demostró la cárcel es que no necesito un cargo para ser poderosa, si algo me demostró la cárcel es que estando en esa adversidad pude tener poder, y pude cambiar las cosas”, expresó Robles en la conversación con este diario.

Rosario Robles preparó una serie web llamada Rosario de México para limpiar su nombre, la cual comenzará a transmitirse en enero de 2024 en redes sociales, pues dijo que luego de ser encarcelada y ser exonerada por un juez un porcentaje de la sociedad no cree en su inocencia por todo “el lodo” que se le lanzó.