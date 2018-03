Olga Sánchez Cordero pide detener inversiones en NAICM hasta después de elecciones

La exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero, quien estará en encargada de la estrategia judicial para ajustar o anular los contratos implicados en la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, recomendó a las empresas detener sus inversiones en esta obra hasta que se dé la transición del gobierno, porque el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador ha dejado clara su intención de cancelar los contratos que atenten contra la nación.

“Lo que se pretende es hacer conciencia al inversionista y al votante. Ojalá ya no hicieran más inversiones, que se esperaran a que se dé la elección. Los inversionistas vieran que hay una duda razonable de continuar o no con el aeropuerto”, declaró en entrevista con El Sol de México.

La notaria, que se perfila para ocupar la Secretaría de Gobernación en caso de que triunfe López Obrador, admitió que inició el estudio y la articulación de los argumentos jurídicos por los que procederán los amparos, como la existencia de actos de autoridad o intereses legítimos dentro de los contratos.

Sánchez Cordero es experta en la ley de amparo y cuenta con una serie de contactos al interior del Poder Judicial de la Federación, iniciando la magistrada en materia civil, Paula García Villegas Sánchez Cordero.

La estratega legal del tabasqueño informó que enviaron una carta a la Comisión Nacional de Valores y al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para concientizar a los empresarios de las afectaciones que conlleva la edificación del NAICM en el lago de Texcoco.

“Se presentó una carta a la Comisión Nacional de Valores y al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, diciendo que se tenía que tener mucho cuidado, porque se iban a firmar documentos de deuda. No hay engaño, Andrés Manuel quiere cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”, informó.

Foto: Fernando López

¿Cuál es el argumento jurídico por el que se interpondría un amparo contra el NAICM?

Él (Andrés Manuel López Obrador) quiere agotar vías jurídicas, institucionales y políticas. Ahorita yo lo estoy revisando, si hay algún acto de autoridad o de interés legítimo no se dudará en interponer un amparo, pero tendríamos que analizar con mucha calma qué o cómo podría interponerse.

¿Ya iniciaron algunas acciones?

¿Qué procedería con las inversiones?

Foto: Cuartoscuro

¿Interpondrán amparos para frenar las reformas estructurales?

Así como te he dicho que él cancelaría el aeropuerto, él nunca ha dicho que cancelaría la reforma energética; lo que el sí ha dicho es que se revisarían los contratos. Y claro que pretende ir adelante con la reforma educativa, en el sentido de nuevos contenidos, nuevas maneras de enseñar, una capacitación actualizada para los maestros, etcétera, pero lo que pretenden es la reforma laboral de los trabajadores de la educación, cuando menos la está cuestionando. Él impulsaría una reforma de actualidad.

¿Qué opina del reclamo del presidente del CCE a los candidatos?

El Consejo Coordinador Empresarial pidió y solicitó claridad. Las cartas que puso Andrés Manuel sobre la mesa son de una claridad que da seguridad. Ya no estamos averiguando ni estamos especulando. Está ya la claridad en sus políticas, está ya la claridad de quién es él, de qué quiere, a dónde va y lo que piensa. Es un llamado al pueblo de México a votar por él o a no votar, a coincidir con sus proyectos o no coincidir. Más claridad y más seguridad no hay. Ojalá y los otros dos candidatos hablen con la claridad y la seguridad con la que habla Andrés Manuel.

En algún momento, los ministros han expresado simpatías hacia los candidatos, como sucedió con Góngora Pimentel, ¿hoy con quién está el Poder Judicial de la Federación?

Los ministros son absolutamente autónomos e independientes y no se pueden pronunciar por ningún candidato. No sé qué simpatías personales tengan ni por qué candidato vayan a emitir su voto, lo desconozco.

¿Usted siempre ha estado con López Obrador?

Yo te puedo decir que yo voté y siempre he votado por Andrés Manuel.

Foto: Cuartoscuro

¿Cómo van con las reuniones del futuro gabinete?

Hemos tenido tres reuniones, de tres a seis horas cada una de ellas, coordinando acciones de gobierno. Urge democratizar al país en todas las instancias de la vida social, familiar, política, laboral. Tendría que ser desde todas las secretarías de estado, la Secretaría de Educación ya planteó la posibilidad de tener una materia de cultura de legalidad y civismo, a partir de preprimaria o kínder, hasta la primaria y secundaria.

El candidato ha planteado eliminar privilegios, ¿usted renunciaría a su pensión de exministra?

Yo entraría al gobierno con la austeridad. Yo entro al gobierno por la convicción de cambiar a este país. No por lo que vaya a ganar en la Secretaría de Gobernación, es lo que menos me interesa. Si pudiera renunciar al sueldo, lo renunciaba. Mientras no llegue al gobierno, yo tengo mi pensión. La respuesta es no sé, hasta llegar.

Se ha especulado que aceptó la plurinominal al Senado como un plan “B”, ¿es cierto?

¿Por qué voy a la pluri?, por una simple y sencilla razón, si llego al Senado de la República, es para tener una relación personal con los senadores, ver sus agendas políticas, la conformación de la Cámara, cómo van a estar las fuerzas y los grupos parlamentarios, y eso para ser una secretaria de Gobernación, es una experiencia riquísima y una mina de oro. Imagínate de mi experiencia en el Senado, lo rico y valioso que va a ser para mí como secretaria de Gobernación.

Foto: Fernando López

¿Cuál es su proyecto como futura secretaria de Gobernación?

En el centro va a estar el respeto a los derechos humanos de todos. He sido una gran defensora de los derechos humanos y es lo que haría desde la Secretaría de Gobernación, sería el sello distintivo en todas; la recomposición del tejido social, a través de políticas públicas de reinserción social y obviamente, a través de las secretarias de Cultura, Educación, Medio Ambiente, Desarrollo Social. No ha habido políticas de reinserción social.