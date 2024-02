Sandra Cuevas y Alejandra Barrales se postulan al Senado por MC

La alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas y la ex dirigente del PRD, Alejandra Barrales se registraron este lunes en las oficinas centrales del partido Movimiento Ciudadano (MC) como candidatas al Senado de la República.

Al acto realizado en la Colonia Nápoles, de la Alcaldía Benito Juárez, también acudió el politólogo y simpatizante de Morena, Gibran Ramírez, quien se registró como candidato a la diputación federal por ese mismo partido, quien estuvo acompañado por el candidato a la jefatura de Gobierno de Ciudad de México, Salomón Chertorivsky y el dirigente nacional de MC, Dante Delgado Rannauro.

En su oportunidad, Sandra Cuevas al recibir su registro como candidata a la Cámara alta, agradeció a Dante Delgado que le hubiera dado la oportunidad de creer en ella y lo que calificó como “una segunda oportunidad” de ser candidata.

Subrayó que junto Alejandra Barrales van a procurar transformar la capital y, también, aprovechó para reprochar que en la alianza PRI, PAN y PRD “le cerraron las puertas”, pese a haber dado resultado en su cargo: “me cerraron las puertas por haber dicho lo que son (en la coalición) amigos que se cuidan entre ellos y no les importa la gente”.

Incluso, dijo que esos partidos utilizan a la gente, mientras subrayó: “La vida me está dando la segunda oportunidad para ganarles a todos juntos”.

Al referirse a Morena, en especifico a la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, comentó que le dará gusto vencer a la mujer que intentó meterla a la cárcel, refiriéndose a los pleitos legales que mantuvo con la exjefa de Gobierno Capitalino.

Por su parte, Alejandra Barrales Magdaleno, ex senadora y ex presidenta del PRD, dijo que su regreso a la política se debe a que la Ciudad de México no está bien.

“Yo con MC me siento y me refrendo congruente”, dijo Barrales al remarcar que no se sentiría bien en otro partido.

En segundo lugar dijo que regresaba a la política porque quería poner al servicio de los ciudadanos su experiencia y también para ofrecer una mejor ciudad para su hija.

Durante el registro de los tres candidatos, el líder vitalicio de este partido, senador Dante Delgado expresó que se sentía orgulloso de que los hoy candidatos, hayan aceptado la invitación que les hizo su partido en su calidad de ciudadanos para contender en el proceso electoral del próximo 2 junio.

Delgado Rannauro también criticó al resto de los partidos políticos, al cuestionar ¿cómo era posible que quisieran transformar a México si no son capaces de respetar la ley electoral? y resaltó que MC es el único partido que ha respetado los tiempos electorales al ajustar el registro de sus candidaturas al calendario electoral.

Al evento acudieron Salomón Chertorivsky candidato de MC a la jefatura de Gobierno y Alejandro Piña, dirigente capitalino de MC, entre otras personalidades.