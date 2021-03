Senado aprueba en lo general reforma eléctrica de AMLO

El Senado aprobó en lo general, sin cambios, la reforma a la industria eléctrica enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con 68 votos a favor y 58 en contra.

La mayoría legislativa de Morena y sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES) avalaron la ley que fue enviada como preferente el pasado 1 de febrero al Congreso, con lo que se dio inicio a su discusión en lo particular.

➡️ Cancillería confirma 10 mexicanos muertos tras accidente en California

Política Bloque opositor en Senado acudirá a la Corte por reforma eléctrica

La contrarreforma, que busca echar atrás la reforma energética de 2013-14 del expresidente Enrique Peña Nieto, beneficiará al despacho de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre la energía de plantas eólicas, solares y de ciclo combinado privadas.

Al presentar la propuesta legislativa, la presidenta de las comisiones dictaminadoras, Rocío Abreu, dijo que “frente a la situación actual que vive ese sector es necesario dar un cambio radical a las políticas energéticas y en particular a la eléctrica”.

Sostuvo que los cambios a la industria eléctrica aseguran el despacho prioritario de la CFE y eleva la rentabilidad de sus proyectos de generación, bajo “una necesidad primordial que tiene que ver con el imperativo de asegurar la calidad, la confiabilidad y seguridad del Servicio Eléctrico Nacional”.

¿De qué va la reforma eléctrica?

La reforma propone el otorgamiento de Certificados de Energía Limpia (CEL) sin tomar en cuenta la propiedad o fecha de inicio de las operaciones comerciales de las centrales eléctricas, a fin de “fomentar un mercado de competencia pareja en el que se reconozca su derecho a su obtención a partir de energía limpias para todos los generadores, sin distinción alguna”.

➡️ SFP inhabilita y multa por casi 86 mdp a tres funcionarios del SAT

Plantea eliminar la obligación que tiene la CFE de comprar por subastas de cobertura eléctrica energía a privados que ofertan energía más barata, “a fin de evitar una imposición normativa”, mientras que impulsa la revisión de los permisos de autoabastecimiento, ya que acusa que generó un mercado eléctrico alterno ilegal que debe ser revisado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

El dictamen también establece que se deben de revisar todos los contratos obtenidos por los Productores Independientes de Energía (PIE), ya que incluso la CFE señaló que estos contratos generan pérdidas a la empresa del Estado por más de 412 mil millones de pesos vía subsidios y compras garantizadas a particulares.

Oposición advierte "albazo"

Sociedad Organismos mundiales de energías renovables instan a México a "reajustar el rumbo"

La oposición, encabezada por el PAN, acusó un “albazo” y “madruguete” de la mayoría, luego de que se optara por un proceso en fast track desde comisiones, sin discusión y sin parlamento abierto, por lo que el bloque conformado por el albiceleste, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y hasta el Partido Verde, que fungió como aliado de Morena hasta esta reforma, anunciaron que buscarán la acción de inconstitucionalidad, ya que se impulsa energía más cara y más contaminante para todos los ciudadanos.

El panista, Julen Rementería acusó que su aprobación se dio de manera atropellada, fuera de lugar y donde se violentó “la más mínima cordialidad política para poder discutirla”.

“Ayer a las 11 de la noche se acabó de discutir el dictamen, hoy primera lectura, se cierra la sesión e inmediatamente una segunda lectura para poderla votar. Me parece que no hay necesidad si de todas maneras tienen la mayoría, ¿por qué no se discute? ¿por qué no hacen las cosas bien de cara a la nación?”, cuestionó.

➡️ Departamentales despiden más de 9 mil trabajadores

El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, advirtió que su aprobación tendrá repercusiones en varias áreas del desarrollo nacional, al instaurar un modelo monopólico para la CFE, que también causará conflictos internacionales por violar tratados como el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“El régimen que establece que la CFE Suministrador de Servicios Básicos puede comprar de manera directa a CFE Generación es violatorio de lo dispuesto en este artículo 22.4 que expone a nuestro país a demandas y posteriores mecanismos sancionatorios”, explicó.

➡️El año pasado, México se comió sus ahorros: HSBC

"Alta tensión" internacional

Finanzas Frenan Pemex y CFE proyectos energéticos: CCE

La reforma eléctrica ha causado polémica también con empresas e inversionistas extranjeros en el país.

De acuerdo con Reuters, la ministra de Comercio Internacional de Canadá, Mary Ng, informó que el 9 de febrero entabló una conversación con la titular de la Secretaría de Economía, donde sostuvo que México debe mantener un entorno comercial estable y predecible para las empresas

En comparecencia de 23 de febrero, la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo, pidió cautela a los legisladores para la aprobación de la reforma eléctrica con el objetivo de alcanzar un balance adecuado entre el fortalecimiento del sector eléctrico mexicano con las obligaciones internacionales.

La Cámara de Comercio de Estados Unidos también pidió retirar la reforma de la Ley de la Industria Eléctrica, al considerar que viola los compromisos del país en el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

El 24 de febrero, la Agencia Internacional de Energías Renovables, un organismo intergubernamental que engloba 161 países miembros, pidió al gobierno mexicano rectificar el camino hacia las fuentes limpias, un día después de que la Cámara de Diputados aprobó la reforma eléctrica sin moverle una coma como dijo el titular del Ejecutivo.

El mensaje, también firmado por los Consejos Globales de Energía Eólica y Solar, señala que los últimos dos años las reformas de las políticas nacionales han erosionado el entorno de inversión en México en el sector, "pero la última propuesta para revertir partes claves de la Ley de Electricidad, la Ley de la Industria Eléctrica, representa una amenaza inequívoca para toda la inversión del sector privado local y extranjero en el antes sólido mercado de energía renovable de México".