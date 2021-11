Senado recibe solicitud de ratificación de Victoria Rodríguez para Banxico

El Pleno del Senado de la República informó que recibió de la Secretaría de Gobernación el oficio que remite el presidente de la República, para someter a consideración y ratificación a Victoria Rodríguez Ceja, como integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México.

El senador Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República, confirmó que llegó el oficio que se esperaba desde ayer.

Finanzas Anuncia AMLO que Victoria Rodríguez Ceja será su candidata para Banxico

“Me dijo el secretario ayer que lo mandaba, pero creo que tenían que recabar la firma y el Presidente estaba fuera. Pero llega hoy”, señaló.

Adelantó que sí le darán celeridad por el tema de la estabilidad financiera, los mercados, que no tengan alteración alguna y que la estabilidad económica se mantenga como hasta ahora.

“Tampoco vamos a dar procedimientos fast track; sino que, si llega ahora, además yo lo advertí ayer al Gobierno, que si llegaba ayer podríamos estar convocando esta semana. Y si llegaba hoy, será hasta la semana que entra.Entonces, puede ser que si llega hoy, se turne a Comisiones.

“La Comisión de Hacienda estará reunida lunes o martes, y ella podría comparecer el miércoles y estar en la Plenaria el jueves, más o menos ese sería el calendario”, mencionó.

Ricardo Monreal, escribió en su cuenta de Twitter “@senadomexicano recibió del presidente @lopezobrador_ el nombramiento de la Mtra. Victoria Rodríguez Ceja como integrante de la Junta de Gobierno de @Banxico. iniciaremos el procedimiento parlamentario de ratificación, como siempre, con responsabilidad económica y financiera”.

El @senadomexicano recibió del presidente @lopezobrador_ el nombramiento de la Mtra. Victoria Rodríguez Ceja como integrante de la Junta de Gobierno de @Banxico. lniciaremos el procedimiento parlamentario de ratificación, como siempre, con responsabilidad económica y financiera. pic.twitter.com/5m5IqQ6mnT — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) November 25, 2021

En tanto, el partido Morena en el Senado de la República condenó enérgicamente la violencia política de género, de la que ha sido objeto la candidata al Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, esto, tras las diferentes voces que desplegaron una campaña de descalificaciones injustificadas contra la propuesta del Presidente.

César Cravioto Romero, vocero de los senadores de Morena, rechazó las descalificaciones hacia una mujer preparada que ha tenido una trayectoria muy importante en el tema de las finanzas de la Ciudad de México y en la Secretaría de Hacienda.

“Cuando se hacen estos cuestionamientos a una mujer que generalmente no se hacen a un hombre, parece intolerable que por tratarse de una mujer no se hable justamente de las características que la llevan a ser propuesta por el jefe del Ejecutivo, se refieren a ella como incondicional del presidente y no hablan de ella como una persona que tiene estudios y trayectoria suficiente para ocupar el cargo”, expresó.

“Es licenciada en Economía por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, es maestra en Economía por el Colegio de México, es especialista en el ejercicio del gasto, ha sido subsecretaria de Egresos de Hacienda y directora general de Política Presupuestal, directora general de Egresos, directora de Deuda en la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, directora de Finanzas en el Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México”, detalló.