Sheinbaum me quita un peso de encima: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador asistió al Congreso de la Ciudad de México para la toma de protesta de Claudia Sheinbaum como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Previo a su ingreso al recinto, el Jefe del Ejecutivo aseguró que confía en el trabajo de Sheinbaum y que eso le permitirá enfocarse en otras zonas del país que no sean la capital. “Estoy contento porque Claudia me quita un peso de encima, que ella gobierne la ciudad me da oportunidad a mí de atender el resto del país, aquí yo no voy a estar tan preocupado”, aseguró.

López Obrador comentó que estará atento a lo que pase en la Ciudad de México, "pero no preocupado y voy a tener tiempo para atender el resto del país. Creo que la cuidad va a estar en muy buenas manos con Claudia”, dijo.

Entre los puntos más importantes que se deben atender en la capital, el presidente López Obrador destacó que "lo primero es el mantener todos los programas sociales, todo lo que es el bienestar de la gente, sobre todo de la gente humilde, de la gente pobre, que no les falte su apoyo; que al adulto mayor le siga llegando su apoyo, que los que han solicitado su tarjeta, su pensión y no los han atendido, que son miles, que ya empiecen a recibir el apoyo, lo mismo discapacitados”.

“Que continúen los programas de becas para los jóvenes, que se mejoren los servicios públicos, esto es el transporte, el abasto de agua y la seguridad, vamos a trabajar de manera conjunto con Claudia para que se bajen los indices delictivos, porque han crecido”, apuntó.

Al ser cuestionado sobre si se atacará el narcomenudeo en la capital del país, el jefe de Estado dijo que “sí, sobretodo de manera preventiva; hay que atender a los jóvenes,hay que atraer a los jóvenes, abrazar a los jóvenes, darles oportunidades a los jóvenes de estudio y de trabajo para alejarlos de las conductas antisociales”, señaló.