Sheinbaum tiene el bastón de mando de la 4T, yo sólo entregaré obras pendientes: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en este momento Claudia Sheinbaum es la que tiene el “bastón de mando” del “movimiento de transformación” y que él ya sólo estará dedicado a “entregar las obras pendientes” en los diez meses que restan de su gobierno.

“Mis críticos insisten en que no he entregado el ‘bastón de mando’, pero siempre actúan de mala fe. No tengo doble discurso, no soy hipócrita. Siempre actúo de buena fe. Ya entregué la estafeta del movimiento de transformación a Claudia Sheinbaum”, sostuvo el tabasqueño.

A seis días del inicio oficial de las precampañas presidenciales, el mandatario recalcó que la virtual candidata presidencial del Movimiento Regeneración Nacional “es una mujer con convicciones, honesta”.

“Claudia me ayudó muchísimo en los temas ambientales cuando fui jefe de gobierno. Sólo dos días hubo contingencia ambiental durante mi administración en la Ciudad de México (2000-2005). También me ayudó mucho en temas como los segundos pisos (del Periférico)”, presumió López Obrador durante su conferencia matutina, que se realiza en Culiacán, Sinaloa.

Ella (Sheinbaum Pardo), añadió el Ejecutivo federal, “es quien ahora dirige el movimiento de transformación. Yo sólo estoy dedicado a terminar obras”.