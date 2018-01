Si gana, AMLO promete acabar la guerra contra el narco a la mitad de su sexenio

Yucatán fue el estado que eligió el precandidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador para arrancar el 2018 con su gira electoral en el país, donde aseguró que los mexicanos son quienes decidirán el cambio verdadero en este 2018 para concretar la cuarta transformación.

“Nuestra lucha tiene como antecedente las tres grandes transformaciones de nuestro país: La Independencia, Reforma y La Revolución de 1910. Ahora de manera pacífica buscamos la cuarta transformación. En menos de 6 meses se sabrá”, manifestó el líder de Morena, agregando que este año será histórico a favor de su partido.

Aseguró que acabará con la guerra contra el narco en un tiempo aproximado de tres años para “conseguir la paz” que México necesita, para ello, fundará un consejo que se encargue de enfrentar temas de seguridad.

El próximo jueves el precandidato presentará sus estrategias 2018-2024 así como también dará a conocer el nombre de quien podría ser el titular de dicha secretaria.

A la par, AMLO recalcó no tener miedo por su vida, pues aseguró que él andaba solo sin guardaespaldas, carros blindados, etcétera, como otros funcionarios públicos, pues indicó el que lucha por la justicia no debe de temer ya que no le hace mal a nadie.