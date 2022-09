Silvano Aureoles, miembro fundador del PRD, asegura que será presidente de la república

Silvano Aureoles, miembro fundador del PRD y exgobernador de Michoacán, estuvo en Culiacán para lanzar la Cruzada Nacional por el Rescate de México que inicia el cinco de octubre y aprovechó para reiterar sus aspiraciones presidenciales para el 2024, asegurando que López Obrador le pondrá la banda presidencial.

En conferencia de prensa, precisó que esta cruzada iniciará en la Ciudad de México y recorrerá varias ciudades para acercarse a la militancia del PRD y abordar los temas que le duelen al país, como la seguridad pública, la seguridad jurídica, con el respeto pleno al Estado de Derecho, “si no, no vamos a avanzar en ningún sentido”.

Aureoles Conejo, reiteró su intención de ser aspirante para ser candidato para la Presidencia de la República de cara a las elecciones del 2024, dijo que este reto sin duda lo va a ganar.

“Estoy determinado, voy a ser Presidente de la República, no tengo la duda de que se trata de un reto de mayores dimensiones, este reto lo vamos a lograr”, dijo y aseguró que ganará la presidencia con quien le pongan enfrente y que López Obrador le pondrá la banda presidencial.

Incluso aseguró que si Morena le pone enfrente a Claudia Sheinbaum se "la ponen facilita", porque le ganará con la mano en la cintura, pero dijo que con el que sí le gustaría competir es con Marcelo Ebrad.

Sin embargo, destacó que primeramente va a buscar la candidatura de manera interna en el PRD, esperando que el proceso de selección se haga de manera transparente sin violar el debido proceso, porque confía plenamente en su carrera y formación política para considerarse capaz de asumir el reto.

Además, Aureoles Conejo le apuesta a mantener la alianza de partidos y no ir solo con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) para 2024, y aseguró que de no lograr la alianza con el PRI se podría sumar Movimiento Ciudadano.

Respecto a la Cruzada Nacional por el Rescate de México, dijo que lo hace porque ama profundamente a su país, y se pronunció para parar la polarización que hay en México e iniciar la reconciliación de los mexicanos.

Dijo que es necesario estabilizar el país para dar certidumbre, porque se fue toda la inversión extranjera y están en riesgo las inversiones en materia de energías limpias, porque López Obrador ha abandonado la política ambiental, falta de apoyos al sector agropecuario

Reiteró que es necesario el respeto pleno al estado de derecho, porque sin este no vamos a avanzar en ningún sentido, urge generar las condiciones para crear empleos estables y bien pagados, con seguridad social para que la gente pueda mejorar su condición de vida, no con dádivas, no con miserias.

“El mejor programa social y de combate a la empresa es un empleo permanente y bien pagado que le permita a la familia tener acceso a una vivienda, poder ir al médico, poder mandar sus hijos a la escuela, mejorar su condición alimentaría y mejorar su futuro”, dijo.

