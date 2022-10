Guardia Nacional pesó en decisión de la renuncia de Tatiana Clouthier, dice su hermano

El tema de la Guardia Nacional, cuyo mando pertenece ya a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), pudo ser el motivo por el cual Tatiana Clouthier renunció a la Secretaría de Economía (SE), dijo Manuel Clouthier, hermano de la ex funcionaria.

A través de su cuenta personal de la red social Twitter, Manuel Clouthier comentó que hubo congruencia con Tatiana frente a la incongruencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Finalmente hay dignidad ! (sic) Debe haber sido una decisión muy difícil pero aplaudo que se haya desmarcado de este gobierno incongruente!”, mencionó Manuel Clouthier.

El hermano de la extitular de Economía agregó que el presidente Obrador negó el abrazo de despedida a Tatiana durante la conferencia de prensa matutina del ejecutivo, debido a que Andrés Manuel profesa el lema de “Estas conmigo o estás contra mi”.

Foto. Omar Flores | El Sol de México

“Para “el señor de los cielos” sus colaboradores son de úsese y tírese !! (sic)“, escribió Manuel en su cuenta de Twitter.

Esta mañana el presidente anunció la renuncia de Tatiana Clouthier como titular de la Secretaría de Economía.

Creo , esta es opinión mía ya que no he hablado con ella, que el tema de la Guardia Nacional debe haber pesado mucho en su decisión ! Congruencia de Tatiana vs. la incongruencia de López — Manuel Clouthier C. (@ClouthierManuel) October 6, 2022

“Informarles que recibí un escrito de Tatiana en donde me comunica que desea retirarse del Gobierno (…) Ha tomado la decisión de dejar la Secretaría de Economía (…) Decidimos hacerlo aquí (el anuncio) por su contribución y su apoyo, no puede salir por la puerta de atrás”, comentó el mandatario mexicano.

Tatiana Clouthier expresó al dar lectura a una carta de renuncia “para evitar especulaciones” dirigida al presidente que agradecía la oportunidad de jugar con él en la Cuarta Transformación.

“Nunca dejando de hacer lo que me correspondía con tal de meter una carrera a favor de México. No obstante, uno debe saber cuándo retirarse, no hay posición más importante que otra, hasta el público y la porra es un lugar importante. Me paso a la porra".

Con información de Rafael Ramírez