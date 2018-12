Tribunal no recibe presiones: Otálora

CANCÚN, Q. Roo.- La magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Janine Otálora Malassis, afirmó que ella no ha recibido ningún tipo de presión sobre el sentido de su voto en el caso de la impugnación a los resultados de la elección a la gubernatura de Puebla, y adelantó que analizarán si procede la solicitud hecha por el PAN para que el magistrado José Luis Vargas Valdez se excuse de participar en la discusión y votación de su proyecto.

“En lo personal no puedo decir que hayan empezado presiones. En 2015 la Sala Superior -el Pleno- decidió subir a la página de internet el proyecto de sentencia de Colima, eso hace que las partes conozcan el contenido del proyecto y por ende hay un mayor movimiento. Yo no puedo hablar de presión. En mi caso no. El Tribunal ha resuelto hasta ahora de manera independiente”, afirmó en entrevista durante la Segunda Asamblea Plenaria de la Red Mundial de Justicia Electoral celebrada en Cancún.

El domingo en la noche, el magistrado Vargas Valdez publicó en sus redes sociales el proyecto de sentencia del Caso Puebla, donde propone anular la elección debido a la falta de certeza por las fallas en la custodia de los paquetes electorales. Esto hizo que el PAN interpusiera un recurso para que se excuse el magistrado.