Tribunal prohíbe a Morena y "corcholatas" organizar mítines como el de Edomex y Coahuila

En votación dividida, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó las sanciones impuestas por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) a Morena y su dirigente, Mario Delgado, por la organización de los eventos políticos organizados en junio pasado en el Estado de México y Coahuila.

De esta manera, la sanción de carácter preventivo prohíbe que Morena o su dirigencia nacional puedan convocar, organizar o asistir a actos de este tipo en tanto inicien los procesos electorales de 2023 y 2024.

También emitió medidas cautelares contra la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para que se abstengan acudir a mítines políticos, pues podrían incidir en los procesos electorales del Estado de México y Coahuila.

En respuesta a la denuncia presentada por el PRD, también resultaron sancionados el senador Ricardo Monreal; los diputados Ignacio Mier y Aleida Alavez Ruíz, así como la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado.

Sin el respaldo de los magistrados Mónica Aralí Soto Fregoso, Felipe Alfredo Fuentes Barrera y José Luis Vargas Valdez, la Sala Superior del TEPJF consideró fundados los argumentos de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, al estimar que sí se valoró la posibilidad de que se puedan repetir actos de esta naturaleza antes de que lo marquen los tiempos electorales.

Por otra parte, el Tribunal revocó las medidas cautelares respecto a los funcionarios que no fueron expresamente denunciados ni estuvieron presentes en el acto de Coahuila que motivó la queja del PRD, como es el caso del canciller Marcelo Ebrard, quien se encontraba en aislamiento tras dar positivo a Covid-19, y quien en un primer momento también fue sancionado por el INE.

“En consecuencia, la Comisión de Quejas deberá emitir una nueva decisión en la que precise las razones particulares que, en su caso, justificarían las medidas cautelares preventivas y emitir un boletín informativo en el que deberá precisar la nueva conclusión a la que llegue”, explicó.

El pasado 5 de julio, los consejeros del INE emitieron por unanimidad las medidas cautelares preventivas hacia Morena y sus funcionarios como medida para inhibir su posible participación en actos similares futuros, con los cuales se les busque posicionar rumbo a 2024.

“Se considera que el evento denunciado es probablemente ilícito y ante el riesgo y temor fundado de que pueda realizarse otro con iguales o similares características es que se justifica su dictado ya que se aprecia, aparentemente, una posible estrategia encaminada a posicionar a Morena y a las personas denunciadas que buscan una candidatura mediante dicho instituto político fuera de los plazos legales para ello en detrimento de la equidad de la contienda”, advirtieron.

Sobre ello, el consejero Ciro Murayama explicó que a diferencia de la decisión tomada con respecto al evento realizado en el Estado de México, y en el que el INE decidió no emitir las medidas cautelares por ser un hecho aislado, en el caso de Coahuila se demostró que ya no es algo espontáneo, por lo que pidió a los partidos no adelantar los tiempos electorales.

“(El evento) tiene las características, más que de un acto ordinario de la vida interna del partido asociado a lo que los estatutos del propio instituto político marcan, por ejemplo, para la renovación de sus dirigencias, la celebración de reuniones de sus órganos directivos, este fue un acto hacia afuera con todas las características de eventos de proselitismo electoral para tratar de convencer a la ciudadanía de adherirse electoralmente a un proyecto político”, señaló.