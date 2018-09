Vocero de AMLO anuncia reformas en materia de medios

El nuevo gobierno impulsará tres reformas en materia de medios de comunicación social, según anticipó Jesús Ramírez Cuevas, quien es coordinador de comunicación del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador

“Apostaríamos a que haya una nueva ley (General de Comunicación Social), para eliminar la discrecionalidad y establecer los criterios del área de comunicación en relación a la prensa, a los proveedores. Queremos que establezca los contenidos de cómo hacer la distribución de la publicidad, que no quede al arbitrio de un funcionario. Los criterios se van a establecer de acuerdo a la equidad y el rating, el número de lectores, su tiraje”, dijo en entrevista con El Sol de México.

Invitarán a los familiares de reporteros asesinados para que participen en la creación del nuevo Protocolo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas. También impulsarán el respeto de sus derechos laborales y cabildearán con las empresas para impedir los despidos injustificados.

Marcha contra el silencio tras la muerte del periodista Javier Valdez / Foto: Especial

El exdirector del periódico Regeneración de Morena anunció que apoyarán el periodismo de investigación en los medios, ya sea a través de un fondo nacional o de un concurso nacional.

¿Cómo se va a estructurar la Coordinación de Comunicación Social?

Se va a atender la comunicación de presidencia, la imagen y vamos a ordenar la comunicación de las Secretarías en relación a presidencia. A nivel interno, prácticamente desaparecerán las coordinaciones de comunicación social, va a quedar un enlace con un equipo mínimo.

No se van a contratar productoras para llevar a cabo la publicidad audiovisual, radiofónica o impresa. Se reduce al 50% el gasto. Los contenidos se van a producir de acuerdo a la infraestructura, personal y profesionales que ya trabaja o trabajarán en el gobierno.

¿Van a replicar el modelo de Andrés Manuel, por ejemplo, él da conferencia diario, esto sucedería con los secretarios?

Ernesto Muñoz

No, imagínate que tenemos seis conferencias de prensa a las siete de la mañana. Sólo habrá una, la de Andrés Manuel, salvo las que por coyuntura se les quisiera informar.



¿Qué va a pasar con la Ley General de Comunicación Social?, ¿van a incluir las demandas que han hecho las organizaciones civiles?

Sí, apostaríamos a que haya una nueva ley, para eliminar la discrecionalidad y establecer los criterios del área de comunicación en relación a la prensa, a los proveedores.

Queremos que establezca los contenidos de cómo hacer la distribución de la publicidad, que no quede al arbitrio de un funcionario. Los criterios se van a establecer de acuerdo a la equidad y el rating, el número de lectores, su tiraje. También incluir la regionalización, la importancia cultural, la pertinencia en zonas indígenas, en fin, cosas que hoy no están consideradas y que es importante para llegar a toda la población.

¿Cómo va a ser la relación con la FEADLE?

Foto: Cuartoscuro

Tenemos que cambiar el protocolo de protección a periodistas, porque no sirve, no se aplican los recursos, no se actúa oportunamente y aún hoy muchos periodistas atacados. Vamos a poner énfasis en el sistema de protección. Sí me parece fundamental la labor de los periodistas, también la salva guarda del derecho a la información.

¿Se contactaría las familias de algunos periodistas asesinados, como Javier Valdez o Miroslava Breach, para que participen en este nuevo protocolo?

Foto: Cuartoscuro

Desde luego que sí.

¿Se va a impulsar el periodismo de investigación nacional?

Foto: pixabay.com

Estamos viendo fórmulas, todavía no sabemos si crear un fondo, si crear un concurso en que se premien las propuestas más interesantes. No sé, pero sí se va a promover. También se va a promover el respeto a los derechos laborales de los trabajadores en los medios de comunicación, porque es un gremio donde hay mucha discrecionalidad respecto a las formas de trabajo, sus derechos, los despidos sin justificación y sin ninguna liquidación.

Todo eso lo vamos a discutir en los medios y establecer criterios en la ley para que se protejan todos los derechos laborales de los periodistas.