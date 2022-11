Voy a seguir luchando, porque quiero que este país sea mejor: Ricardo Monreal

"No me da ningún miedo que me pisen. Cuando se pisa, la hierba se convierte en sendero", así retomó Ricardo Monreal las palabras de Blaga Dimitrova, quien fuera vicepresidenta de Bulgaria, pues dijo que esas palabras las retoma porque así se abrirá el camino.

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, manifestó que sigue luchando para la reconciliación del país, sigue trabajando en una serie de iniciativas.

Te recomendamos: Claudia Sheinbaum está detrás de los ataques en mi contra: Ricardo Monreal

“Por eso voy a seguir luchando, porque quiero que este país sea mejor. Voy a seguir luchando porque la reconciliación es urgente. Voy a seguir luchando porque debemos continuar con cambio. Voy a seguir luchando porque esto exigen las sociedades, en este caso, un México más justo, más próspero, más progresista, más tolerante”.

En un mensaje en sus redes sociales, el senador morenista recordó una lectura de Blaga Dimitrova, quien fuera vicepresidenta en Bulgaria, y que duró toda su vida luchando en aquella nación, con energía, con inteligencia, con bastante dinamismo.

Dijo que, ella después de triunfar, luchó y fue vicepresidenta, pero al año renunció, y quedó muy decepcionada por los ataques internos de sus propios grupos de partidarios, de sus propias corrientes políticas e ideológicas.

Política "No voy a ceder": Ricardo Monreal alista denuncia contra Layda Sansores por filtrar chat

No la comprendieron y fue muy triste el que haya renunciado a toda actividad pública y se refugió en la actividad privada. Creo que debió haber seguido luchando, afirmó el senador Monreal.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política, recordó una de sus frases, “que a mí me conmovió bastante. Decía ella”: “No me da ningún miedo que me pisen; porque cuando se pisa, la hierba se convierte en sendero”.

Monreal señaló desde su oficina, estar trabajando, preparando los dictámenes de cuatro iniciativas importante: la Ley de Cunas Vacías; una ley relativa a que se acepten a todas las personas con discapacidad a ser asegurados en servicios médicos, en seguros de vida y otro tipo de seguros.

Además, lo de trabajadores rurales, modificando la Ley Federal del Trabajo, en su apartado relativo al campo y un nuevo tipo penal, iniciativa que presentamos para poder castigar, sancionar a todos aquellos que obligan incorporarse al crimen organizado, a jóvenes, a niños, a personas inimputables.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Por eso, esta semana vamos a trabajar muy fuerte, porque estaba recordando que el trabajo todo lo vence, como dice nuestro Escudo de Armas, en Zacatecas.