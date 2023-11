Xóchitl Gálvez reitera apoyo a colectivos de búsqueda y Guardería ABC en Sonora

En su visita a Hermosillo, Sonora, Xóchitl Gálvez Ruíz, reiteró su compromiso con los colectivos de búsqueda de la entidad pues, dijo, ha recibido muchas solicitudes de mujeres a lo largo de sus cinco años como senadora.

“Traté de presentar iniciativas en la materia, pero desafortunadamente no tenemos la mayoría para sacarlas y ha habido poca sensibilidad del actual gobierno para atender este tema, lo tengo que decir con todas sus palabras”.

Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Política Pronto seré el candidato favorito de los mexicanos: Samuel García le responde a Xóchitl Gálvez

Señaló que se ha tenido encuentros con varios colectivos de varias regiones de Sonora, donde el principal problema sigue siendo la seguridad.

“No hay tema más delicado en Sonora que el de la seguridad. Es el tema que me han tratado en Cajeme y que me han tratado aquí (en Hermosillo); el que me trataron ahora las madres buscadoras”, apuntó.

Gálvez Ruiz expuso que, si bien el panorama actual tanto en Sonora como el resto del país es negativo, considera que con una buena estrategia se puede revertir ese escenario.

"Estoy convencida que la seguridad tiene solución, pero la actual estrategia es un fracaso, el actual gobierno no lo quiere ver, hemos visto como han maquillado cifras en el tema de que un estudio dice que se incrementaron los homicidios por causas 'extrañas', es una clasificación delicada, como el INEGI sí tiene las actas de defunción, resulta que las cifras son distintas", dijo.

La senadora panista busca la presidencia de México en 2024 / Foto: Mike Acosta | El Sol de Hermosillo

Por otro lado, al ser cuestionada sobre lo que haría de llegar al poder, para que se haga justicia en el caso de la Guardería ABC o evitar que se repita un acontecimiento de esa magnitud, respondió:

"He propuesto anteriormente la creación de la Agencia Mexicana de Manejo de Emergencias, es un proyecto que ayudará a que se reduzca la posibilidad de que se presente un incidente como el de la Guardería ABC", externó la coordinadora.

Indicó que le queda claro que ese caso se dio porque no existe un trabajo riguroso en materia de protección civil, lo mismo que pasó recientemente en Guerrero donde el Huracán Otis cobró la vida de decenas de personas y dejó miles de damnificados.

"Mi trabajo sería evitar que vuelva a suceder. Esto le toca al actual gobierno, sino ha podido encontrar nuevas evidencias o culpables, a lo mejor es porque no hay pruebas y las pruebas tampoco las puedes inventar, un gobierno de oposición, que por cierto usó este caso tremendamente, porqué no pudo presentar nuevas pruebas, más bien la pregunta que yo les haría es que si hay pruebas, yo no me voy a hacer taruga", apuntó.

A seguir con su carrera política

Por otra parte, la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz confirmó que el próximo 19 de noviembre dejará el cargo que ostenta en el Senado de la República para dedicarse de lleno a su proyecto político con el que buscará ser la nueva presidenta de México.

De visita en Sonora, la panista ofreció una conferencia de prensa en Hermosillo donde habló sobre sus aspiraciones y planes que realizaría si llega a ser la nueva mandataria, al existir asuntos que son urgentes de resolver tanto en educación, seguridad, campo, entre otros.

"Morena se adelantó muchísimo, a mí de repente me decían: Es que Xóchitl se desinfló, no hay candidatos ni campañas; el hecho de que la señora Sheinbaum tenga los millones y los millones de pesos para que le hagan eventos todos los días, basta que le hable a un gobernador y le diga quiero un evento mañana, yo no tengo esos millones", contestó.

Puedes leer: Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez no plagiaron sus trabajos de titulación: UNAM

La aspirante a la presidencia en 2024, sostuvo que, una vez que termine de difundir su quinto informe como Senadora de la República, al día siguiente se "cambiará el chip" e iniciará con la precampaña, por lo que augura que será una competencia intensa que culminará el 2 de junio del próximo año.

La senadora Xóchitl se encuentra de visita en Hermosillo / Foto: Mike Acosta | El Sol de Hermosillo

"Cierro mi informe como Senadora y empezamos la precampaña, vienen seis meses por delante, duros e intensos, pero su servidora ha remontado en todas las elecciones siempre esas desventajas", subrayó.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Con respecto a la definición de las candidaturas, comentó que es decisión de los partidos, en este caso PRI, PAN y PRD que conforman la alianza, ver los procedimientos para encontrar a los mejores perfiles que la acompañen en el camino y juntos puedan ser la opción principal de los electores.

"Aprovecho para decirle a aquellos ciudadanos que quieren participar que levanten las manos, aquí vamos a abrir las puertas, así como los partidos me abrieron la puerta, hay la disposición de abrirla a los ciudadanos, vamos a ver quién quiere", invitó.

Publicado en El Sol de Hermosillo