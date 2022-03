¿Sirve marchar y parar? 10 logros de la lucha feminista en México

El 8 de marzo México se pinto de morado para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, un día en que por medio de marchas y protestas las mujeres de nuestro país se hicieron escuchar y alzaron la voz para continuar en la lucha para erradicar la violencia de género, exigir justicia e igualdad de derechos y oportunidades.

Este 9 de marzo, se ha convocado a un paro nacional llamado "Un día sin Mujeres", esto con la finalidad de hacer visible la importancia de su presencia en todos los ámbitos de la vida social, política, económica y cultural de la sociedad, sin que tengan repercusiones académicas o laborales.

Dichas acciones no han surgido recientemente, al contrario, el movimiento feminista lleva años, desde 1837, cuando la Organización de las Naciones Unidas reconoció el término feminismo gracias al socialista Charles Fourier utiliza, que usó el término 'feminisme' para describir la liberación de la mujer en un futuro utópico.

Ante esta lucha que ha seguido a lo largo de varias generaciones, hoy te traemos los logros que se han conseguido específicamente en México.

1. Derecho a la educación

En 1948 se emitió la Declaración Universal de los Derechos Humanos en una asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), una de las medidas fue que todas las personas, incluyendo a las mujeres, debían ser aceptadas por los sistemas y planteles de estudio, en todo el mundo, y así tener acceso a la educación.

2. Derecho a trabajar y disponer de un salario propio

En los últimos años de la Revolución Mexicana, se logró que la mujer pueda generar recursos a través de los empleos, esto quedó finalmente estipulado en el artículo 123 de la Constitución de 1917, que hoy en día refiere que:

“Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley”.

En el resto del mundo, la I y II Guerra Mundial permitieron que las mujeres trabajaran en labores “no tradicionales”, mientras los hombres participaban en la guerra.

3. Derecho al voto

El voto de las mujeres fue una de las luchas más difíciles, hasta lograr alcanzarlo. Tan solo el Congreso Constituyente de 1917 las calificó como “ciudadanos no aptos para inscribirse en el registro electoral”.

Hasta 1947 se pudo apelar a la reforma constitucional, para poder lograr que tengan el derecho a votar y participar en procesos electorales por cargos públicos municipales.

Fue el 17 de octubre de 1953, una vez superado el trámite legislativo, el Presidente Ruiz Cortines promulgó las reformas constitucionales para que las mexicanas gozaran de la ciudadanía plena. En las elecciones federales de 1955, las mujeres acudieron por primera vez a las urnas a emitir su voto.

La lucha del movimiento feminista no cesó en ese sentido, pues siguieron hasta conseguir que las mujeres pudieran inscribirse como candidatas a cargos de todos los niveles, incluyendo la presidencia.

4. Derecho a practicar deportes

En la Edad Media no estaba bien visto que las mujeres practicarán actividad física, incluso en los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia no podían participar mujeres ya que el Comité Olímpico Internacional (COI) argumentaba que las olimpiadas no eran adecuadas para ellas.

En 1980, México firmó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), ratificándola el 23 de marzo de 1981. Ese mismo año el Decreto de Promulgación de la Convención fue publicado por el Diario Oficial de la Federación por lo que la fecha de entrada en vigor, conforme al artículo 27 (I) del propio instrumento, fue el 3 de septiembre de 1981 que las mujeres pudieron participar en la práctica de deportes.

5. Declaración sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres

Se trata del primer instrumento internacional en abordar explícitamente y definir formas de violencia contra las mujeres, implementado por la ONU, y que establece los siguientes derechos:

A la vida

A la igualdad

A la libertad y la seguridad de la persona

A igual protección ante la ley

A verse libre de todas las formas de discriminación

Al mayor grado de salud física y mental que se pueda alcanzar

A condiciones de trabajo justas y favorables

A no ser sometida a tortura ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

6. Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM)

Es un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres único en el mundo, establecido en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Se trata de un grupo de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y/o la existencia de un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres.

7. Derecho a abortar

Tras años de lucha, en la Ciudad de México se logró la despenalización del aborto hasta las doce semanas del embarazo.

Otros estados lo permiten, pero en casos muy específicos, como en casos de violación, cuando la mujer está en peligro, por malformación congénita grave del producto, si el embarazo es producto de inseminación artificial en contra de la mujer, si el aborto fue imprudencial (por accidente), su la economía de mujer se agrava, por decisión libre. De lo contrario se considera un delito, por lo que sigue la lucha de las feministas.

8. Derecho a la no violencia digital

El Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó la “Ley Olimpia” el 3 de diciembre de 2017, que consiste en un conjunto de reformas realizadas a los Códigos Penales de las entidades federativas, así como a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, mediante las cuales se reconoce la violencia digital como un tipo de delito.

Nació luego de que Olimpia Melo sufrió acoso debido a que su ex pareja publicó un video intimó de ella en redes sociales, por lo que impulso la ley en Puebla, donde se aprobó en 2018. Aún no está vigente en todos los estados, pero sí en más de 15.

9. Derecho a la protección de datos de víctimas de feminicidio

En mayo de 2020, el Congreso del Estado aprobó la “Ley Ingrid”, mediante la cual se protegen los datos de las víctimas de feminicidio, al evitar filtraciones por parte de servidores públicos, de imágenes, audios, videos del lugar del crimen y cadáveres.

Esto luego del feminicidio de Ingrid Escamilla, ya que imágenes de su cadáver fueron expuestas en redes sociales, lo que provocó que colectivos feministas tacharan dichas acciones y exigieran que se dejaran de compartir, por respeto.

10. Creación de programas y centros de atención

Además de la creación de leyes enfocadas en la igualdad y el derecho humano básico de disfrutar una vida sin violencia, los movimientos feministas han sido clave para la creación de programas, albergues y centros de atención para mujeres que sufren de violencia.

En estos sitios, que cada día son más, las mujeres tienen acceso no sólo a un lugar seguro lejos del maltrato, sino también a apoyo legal, médico y psicológico.