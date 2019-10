No les pasó nada grave, sólo el susto: AMLO sobre accidente de periodistas

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió “un abrazo fuerte” a los periodistas que sufrieron un accidente automovilístico la tarde del sábado cuando se dirigían al encuentro entre el mandatario con miembros de la etnia yaqui.

Durante su intervención en la ceremonia que tuvo lugar en Pótam, López Obrador dijo que las lesiones de los comunicadores no fueron graves, sino que "solo fue el susto".

“Quiero mandarle un abrazo a los periodistas que tuvieron un accidente, los que vienen con nosotros en la comitiva, un abrazo. Afortunadamente no les pasó nada grave, fueron lesiones no graves, he estado pendiente, pero sí un abrazo fuerte, sobre todo por el susto. Un abrazo y un aplauso a los que tuvieron ese accidente”, expresó.

Así quedó la camioneta con reporteros que cubrían gira de AMLO en Sonorahttps://t.co/hdMJEuS5dN pic.twitter.com/HFa2tOI67g — El Sol de México (@elsolde_mexico) 26 de octubre de 2019 La camioneta había presentado fallas, relata Omar Franco, de Milenio, tras accidente de reporteros que cubren gira de AMLO en Sonora https://t.co/hdMJEuS5dN pic.twitter.com/SWiiUJiOra — El Sol de México (@elsolde_mexico) 27 de octubre de 2019

Por su parte, el director general de Comunicación Social de Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, extendió su apoyo a los periodistas afectados.

La CGCSyV lamenta el accidente en Sonora y brindará todo el apoyo necesario a las y los compañeros de los medios de comunicación que resultaron afectados. Igualmente, procederá ante las instancias competentes para encontrar las causas del accidente y deslindar responsabilidades. — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) October 27, 2019

Asimismo, aseguró que acudirán ante las instancias correspondientes con el fin de deslindar responsabilidades sobre este accidente automovilístico, lo cual fue refrendado en un comunicado la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de México donde se lamentaron los hechos.

Se trata de 10 reporteros de diferentes medios nacionales que resultaron lesionados después de que se volcara la camioneta tipo Van marca Toyota color blanco, placas VWP280A, modelo 2014 del estado de Sonora, donde se transportaban al evento.

Los reporteros fueron trasladados al Hospital General 1 del IMSS en Ciudad Obregón y este es su estado de salud:

- Gabriela Jiménez Arellano (El Sol de México), de 26 años: probable fractura de clavícula.

- Nicolás Galván Silva (Milenio), de 46 años: doble fractura de clavícula.

- Hector Álvarez Fernández (Notimex), de 53 años: policontundido.

- Alberto Muñoz Tlahuiz (Grupo Fórmula), de 49 años: contusión en rodilla y cadera; esguince cervical y trauma torácico.

- Sara Pablo Nava (Grupo Fórmula), de 46 años: policontundida, pequeñas laceraciones por vidrio del auto.

- Alma Elizabeth Muñoz Rojas (La Jornada), de 49 años: Policontundida y trauma de tórax.

- Rafael Montes Albino (Milenio), de 33 años: lesión de hombro, policontundido

- Omar Franco Pérez Reyes (Milenio), de 34 años: policontundido.

- Romina Solís Falcóni (Notimex), de 34 años: policontundida, lesión de hombro.

-Pedro Villa y Caña Baena (El Universal), de 38 años: lesión en clavícula y laceración de oreja; policontundido.

Es la segunda vez que los representantes de la prensa sufren algún incidente. El 28 de septiembre pasado, un grupo de reporteros de diversos medios nacionales quedaron varados en la sierra de Chihuahua cuando el vehículo se descompuso en la sierra tarahumara.