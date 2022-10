AMLO acepta que hay desabasto de medicamentos, pero “pero va haber"

Desde el municipio de Olinalá, Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que en este momento hay desabasto de medicamentos, “pero va haber. Es mi compromiso”.

En su segundo día de su gira por Guerrero, el mandatario federal visitó esta cabecera municipal de la Montaña, donde asumió el compromiso que se mejorará el sistema de salud en el país y, antes de que termine su mandato constitucional, todos los hospitales y centros de salud quedarán con equipos y medicinas suficientes, con médicos y especialistas.

"Vamos hacer realidad el derecho a la salud, que no es un privilegio, es un derecho del pueblo.

“Será universal, es decir, para todos…”

-No hay medicamentos, alguien gritó entre los asistentes.

“Ahora no, pero va haber. Es mi compromiso”, respondió el jefe del Ejecutivo federal.

López Obrador dijo que hay presupuesto y como ya no se roban el dinero como antes, les alcanza y van a poder garantizar que la medicina sea gratuita, no solo el cuadro básico, sino toda la medicina que se requiera, porque, insistió, ya no hay corrupción, pues antes se robaban el dinero de las medicinas.

Explicó que cuando ya iban a mejorar el sistema de salud pública llegó la pandemia del Covid-19, que lo obligó a echar andar un plan emergente para salvar vidas y se dedicaron a eso.

“Se compraron alrededor de 250 millones de dosis para vacunar a todo nuestro pueblo y así, aunque nos dejó mucho dolor esa pandemia, dos años estuvimos enfrentándola y ya están disminuyendo sus efectos nocivos y por eso se nos demoró el programa de rehabilitar el sistema de salud en el país”, dijo.

Resaltó que en Nayarit, Colima y Tlaxcala ya están concluidos al cien por ciento con médicos, especialistas, medicamentos, centros de salud, unidades médicas y hospitales; prevé que la semana entrante otros tres estados también estén completados.

Nota publicada en El Sol de Acapulco