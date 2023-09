AMLO estrena el Tren Maya: realiza recorrido junto a Slim y otros empresarios

Tras el mensaje por su Quinto Informe de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó el primer recorrido del Tren Maya, entre Cancún y Mérida.

Durante el viaje, el mandatario está acompañado de los dueños de las empresas que participaron en la construcción de la obra, entre ellos Carlos Slim, así como funcionarios y algunos gobernadores.

Funcionarios como Javier May, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), y Román Meyer, titular de Sedatu, compartieron videos sobre el primer recorrido oficial del Tren Maya.

Muy agradecido con el presidente @lopezobrador_ por invitarme al primer recorrido del Tren Maya. La verdad es una obra impresionante que tendrá un impacto social enorme y nos permitirá conocer las maravillas del sureste mexicano. pic.twitter.com/xBzXdI0kqC — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) September 1, 2023 Así iniciamos el primer recorrido a bordo del @TrenMayaMX con el Presidente @lopezobrador_. Sin duda hoy es un día histórico para bien del pueblo y se demuestra una vez más que en la Cuarta Transformación los compromisos se cumplen. #YaHayTrenMaya #SúbeteAlTren pic.twitter.com/YbAucIGOBF — JAVIER MAY (@TabascoJavier) September 1, 2023 Muchos dijeron que no se podría; pero #SíSePudo y aquí estamos, siendo testigos de este primer recorrido.



La gente se entusiasma al paso del @TrenMayaMX en Campeche. pic.twitter.com/yzCHDmAHu3 — Román Meyer Falcón (@MeyerFalcon) September 1, 2023

En una de sus conferencias mañaneras, el presidente López Obrador informó que durante el recorrido en el tren no serían invitados los periodistas, aunque lo había prometido.

El mandatario indicó que el Tren Maya para este primer viaje no circularía a 160 kilómetros por hora y prefería evitarse las críticas de la prensa.

“Ahora no (van a ir periodistas), porque va a ser de supervisión. Es que no va a ir a 160 kilómetros por hora, porque todavía está en proceso de pruebas”, dijo.

Prometió que en la inauguración oficial, que será en diciembre próximo, ya se pueda hacer el recorrido con periodistas y más invitados.

“Durante la inauguración, ahora sí vamos todos. Creo que vamos a tener tres trenes. Todos (vamos a ir). Además no íbamos a entrar todos, no quiero celos ni sentimientos, entonces mejor no. Solo la supervisión para que nadie se sienta discriminado o excluido”, añadió.