Avientan Dr. Simi a AMLO en su gira por Oaxaca

Nadie se salva del Dr. Simi y esta vez le tocó al mismo presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien se encuentra de gira en Oaxaca, que le aventaran no uno, sino dos muñecos del famoso personaje.

Mientras saludaba a habitantes en San Pablo Villa de Mitla, Oaxaca, donde inauguró una sucursal del Banco del Bienestar, entre los simpatizantes se coló un muñeco que le ofrecían al mandatario, pero al no hacer caso, este y otro peluche llegaron volando a a su regazo.

El primero de los muñecos fue retirado de inmediato por integrantes de su ayudantía, mientras que el segundo, vestido de color verde, lo mantuvo en sus manos un par de segundos, suficientes para que tanto cámaras como celulares captaran a AMLO con su Dr. Simi.

Los muñecos del Dr. Simi están inspiradas en la famosa bortaga de las Farmacias Similares y estos se ha convertido en un regalo de bienvenida para las celebridades. Sin embargo el dueño de estas farmacias, Víctor Gonzalez Torres, no es del agrado del presidente, ya que durante su mandato como Jefe de Gobierno, el empresario fue un duro crítico con el desempeño del tabasqueño.

El pasado 16 de agosto el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, arremetió contra las farmacias adyacentes y las calificó como "un conjunto de farmacias de cadena o farmacias corporativas, que son empresas muy lucrativas que tienen presencia en casi todo el territorio nacional".

El zar contra la pandemia señaló que "en ese sentido los consultorios adjuntos o adyacentes a farmacia hoy cubren una necesidad, pero lamentablemente en condiciones muy precarias, precarias para la población que se atiende, precarias para los trabajadores, médicos y médicas que laboran ahí y, en cambio, muy lucrativas para esas corporaciones".

"Pero no podemos cancelarlos de tajo. Lo deseable es que no existan, lo deseable es que no existan", finalizó Gatell.