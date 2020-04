AMLO recomienda no sancionar a TV Azteca por dichos de Javier Alatorre

El caso de Televisión Azteca, tuvieron que presentar una sanción porque de no hacerlo, ellos –las dependencias- estarían incumpliendo con su responsabilidad.

Y es que el pasado viernes, el conductor estelar de esa televisora, Javier Alatorre, pidió dejar de creer en Hugo López-Gattel, subsecretario de Salud y vocero del Gobierno federal para todo lo relacionado al Covid-19.

Al día siguiente, la Secretaría de Gobernación emitió un apercibimiento público a la Televisión Azteca,

En ese sentido, el presidente López Obrador dijo: mi recomendación que no haya ninguna sanción, que quede siempre por encima de cualquier acto, aun cuando se trate de un exceso, de una irresponsabilidad, que quede a salvo el derecho a manifestarse, la libertad de expresión.

“Porque tenemos a un pueblo consciente, si se hace daño, pero no mucho y en este caso si el presidente dice que es necesario que se sigan las recomendaciones en materia de sanidad para seguir enfrentando de la mejor manera y que no se enferme al gente, que no se hospitalice mucho menos que pierda la vida, la mayoría de la población hace caso’’.

Y aprovecho para pedir a la gente a actuar de manera responsable y que se haga caso a los especialistas.

El Ejecutivo resumió que Hugo López-Gatell es un especialista de primer orden respaldado por científicos, ¿ustedes creen que dejaría la conducción si no fuesen expertos y especialistas?, ¿cuántas veces hemos hablado de la experiencia, del conocimiento y del profesionalismo, premios nacionales de ciencia?

En ese sentido, presentó un video del grupo de especialistas que respaldan a López-Gatell.