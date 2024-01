Andres Romer sale de la cárcel: "Israel descubrió mil falacias mexicanas"

Andrés Roemer publicó un mensaje en su cuenta de X en dónde agradeció abandonar la cárcel en Israel, aunque continuará en prisión domiciliaria.

El presentador se dijo víctima de una injusticia y calificó de inefable todo el proceso en su contra tras las acusaciones de abuso sexual y aseguró que el gobierno mexicano mintió para extraditarlo.

“Israel descubrió mil falacias mexicanas y evaluó a detalle que yo tengo de peligroso, lo que un peluche conlleva. Falta mucho aún. La política sigue estando por encima de la justicia. La historia vivida en mis últimos años es inefable. Me abandonó el mundo”, dijo Roemer.

También informó que durante el tiempo que estuvo en la cárcel se dio tiempo para conocerse así mismo, lo que le sirvió para escribir una trilogía de libros que pronto estarán a la venta, aunque resaltó que la verdad ya no importaba.

“En el libro (pronto a publicarse): “La verdad ya no importa”. Aparecen mucho de sus nombres. Mi gratitud. La primera parte: “la cacería”, la segunda: “la jaula”. Todo es parte de la trilogía (tres libros) que he escrito. (Brainwashing, Nadie Mas). Les comparto toda mi historia y la genealogía de la misma. Aun cuando la verdad ya no importa”, agregó el conductor.

El escritor aprovechó su comunicado para agradecer a todos quienes lo acompañaron y apoyaron, entre ellos, su familia y amigos, por no dudar de su verdad.

“Estar fuera de la cárcel en medio oriente, entre hebreo y árabe…durante la guerra y siendo absolutamente inocente de barbaridades que se me han fabricado…es un sentimiento de gracia y hierofania. Fueron 76 días…más de 25 de ellos con la misma ropa, nunca con un espejo, siempre acosado a la violencia”, dijo sobre su estancia en prisión.

Muy queridos amigos.

Los QUIERO tanto!!!!



En contra de las estadísticas mas robustas, salí de la cárcel. Parece ser el primer caso de arresto domiciliario en mi circunstancia.



Israel descubrió mil falacias mexicanas y evaluó a detalle que yo tengo de peligroso, lo que un… — Justicia X Roemer (@Roemer_Andres) January 27, 2024

Andres Roemer acusado de abuso sexual

La Policía de Israel detuvo Andrés Roemer, en octubre de 2023, tras acusado de abuso sexual por decenas de mujeres y prófugo en aquel país y con varias solicitudes de extradición en su contra por parte de México.

En febrero de 2021, más de una decena de mujeres rompieron el silencio para acusar al escritor de abusos sexuales y comportamientos inapropiados, mientras que la agrupación Periodistas Unidas Mexicanas (PUM) recopiló más de 60 denuncias.

De acuerdo con las acusaciones, el exfuncionario solía citarlas en su casa u oficina bajo pretexto laboral, y luego realizaba tocamientos inapropiados.

La Interpol emitió en mayo de 2021 una ficha roja para buscar y detener al exdiplomático, acusado de presuntas agresiones sexuales y después ofrecer dinero a sus víctimas.

Aunque la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) había presentado más de cinco solicitudes de extradición a Israel, el caso se complicó porque no existe un tratado sobre este tema entre ambos países.

Con información de AFP