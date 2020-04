Asustados, tristes y enojados, así se sienten los niños en tiempo de Covid-19

Las pelotas, las bicicletas y los patines esperan desde hace más de un mes a que los niños dejen el coctel de angustia, tristeza, enojo y miedo que ha provocado la medida de quedarse en casa y lo que falta aún. Los niños cuentan cómo les ha ido durante la epidemia y lo que más extrañan es la escuela, platicar con sus amigos y se muestran preocupados por no tener medios como internet para entregar su tarea.

A través de dibujos y con relatos escritos o videos que incluirán en sus carpetas al regreso a clases, los niños de preescolar, primaria y secundaria cuentan cómo es vivir en tiempo de Covid-19 y El Sol de México tuvo acceso a algunos de esos testimonios.

República [Video] Niño cambia sus juguetes por despensa para la familia

Desde Veracruz Horacio es de los más preocupados al dibujar una cara triste en la hoja se pregunta: “¿Cómo me siento? Asustado, triste, angustiado, enojado porque la gente no entiende”, y luego reflexiona que la “escuela es importante en el desarrollo mental de los niños, pero las clases en líneas son complicadas porque en ocasiones no le entiendo al maestro, y no puedo ver ni platicar con mis amigos”.

Pero también tiene un llamado: “Cuidémonos Todos. No salgas de tu casa”.

En Puebla Alessandra Michelle Rojas cuenta que la convivencia en tiempos de la pandemia es mayor en su familia, pero también lo que más extraña.

“Desearía regresar a la escuela. Porque quiero ver a mis compañeros (as) y porque le entiendo más a mis maestros (sic)”.

En su mensaje la niña de sexto grado de la Escuela Felicidad Huergo de Solana de Fovissste en Teziutlán, Puebla, revela que no todo en su casa va bien, cuando no le entiende al maestro para seguir las clases “mis papás sólo me regañan, no me tienen paciencia”.

Pero eso se debe a que no tiene internet y se le complica la entrega de tareas. “Por lo tanto ya quiero ir a la escuela”.

Con Sarah, su amiga del sexto B, ha tenido poco contacto y el intercambio de tareas hace que Alessandra conozca las habilidades que ha desarrollado su amiga al dibujar en computadora.

En la imagen Sarah acompaña las imágenes de representación de sus papas y su hermano con la de sus amigos a quienes dice amar y extrañar.

En la Ciudad de México, Chiquis dice que todos sabemos lo complicado que ha sido pasar estos días, tratando de no salir, sólo para lo necesario, aunque su mamá sale a trabajar y su papá se protege al extremo para poder ir a la calle.

Foto Cortesía

Cuenta las medidas que toman para cuando va a comprar la despensa y de regreso se meten a bañar para no contagiarlos del virus. Estar en familia “nos permite conocer más a las personas con las que convivimos. Me ha gustado mucho hacer pasteles con mi mamá, jugar con mi hermano y reírme con mi papá”.

En su casa, en Coatepec, Veracruz, Zoé Lilian pasa el tiempo entre conocer qué es el coronavirus, pero también se da tiempo de “platicar, reírnos y hacer ejercicio”.

La manera que los niños han entendido cómo viven este momento también va de acuerdo con la edad, los de preescolar lo hacen sólo con imágenes y es lo que se observa en a colección que ya resguardan maestras del Centro preescolar Morelos de Banderilla.

En una de ellas la presencia del virus se ve en el aire mientas los coches circulan por las calles, convive con las personas y los muebles.

Para Sarahí los días en convivencia con sus mascotas y hacer las tareas escolares. Unos más estampan la presencia del virus en el ambiente, entre el azul del día, sus perros y sus gatos.

Unos más evaden la situación y lo que presentaron, con ayuda de sus papás un collage de fotos de cómo se han modificado sus actividades en casa, ahora participan en la limpieza, la elaboración de alimentos y la ayuda que reciben para hacer sus tareas.

Gran parte de los dibujos muestran que el proceso de higiene de manos es lo central para evitar el contagio del virus.

Foto Cortesía

Otros más se han grabado y responden a las preguntas de sus padres, para saber si conocen en qué consisten las medidas de Sana Distancia.

“Nena, ¿qué es el coronavirus? El conoravirus se puede enfermar y dar una enfermeza, fermedad (enfermedad); y no se pueden dar besos ni abrazos de a dos, porque eso está en todas partes el conoravirus (sic)”, relata Ximena.

“Se tiene que lavar muchas veces con agua y jabón”, agrega en la conversación con su mamá.

¿Qué se debe de hacer para no tener coronavirus?, insiste la señora. “Conoravirus se mete por la garganta por la nariz y por la boca”, dice la niña de preescolar.

Sólo que su mamá insiste: ¿qué debes hacer para que no te dé? Tengo que respirar y cerrar la boca, tengo que usa cubrebocas, tengo que echar gel antibiterial (antibacterial); y mi tía me va a comprar unos guantes. Me tengo que lavar las manos bien con agua y jabón”

Y ¿qué no puedes dar?, reitera la mamá que la hace de entrevistadora en el video. “No puedo dar besos ni abrazos”.

Los adolescentes, que estudian la secundaria, elaboraron entre trípticos y hojas sueltas de qué es el virus, qué enfermedad produce y las medidas básicas del distanciamiento social para evitar contagiarse.

Astrid Paola Lozano, incluyó en su tríptico recomendaciones en caso de haber contraído el virus: “ubicar el establecimiento de salud más cercano de donde te hospedes. Realizar previamente un chequeo médico (sic)”, además de que sugiere mantenerse hidratado y “Salir solo si es necesario”.

Foto Cortesía

A la explicación más científica de Iris Yael Suárez, quien describe que el virus es de origen chino en la ciudad de Wuhan, que surgió en diciembre de 2019, está relacionado con dos coronavirus similares al síndrome agudo severo.

En los diversos apartados de su tarea, recomienda medidas básicas de prevención y sobre “lo bueno de quedarse en casa: convivimos más tiempo en familia, planeamos actividades tomando en cuenta las ideas, gustos, horarios de todos, reímos y nos entendemos más, además de que le damos un respiro al planeta de tanta contaminación (sic).

De lo que no le agrada enumera el no tener contacto son sus amigos y familiares; y “tener la preocupación de qué pasará el día de mañana en cuanto la economía del país, la salud y la seguridad”.





Te recomendamos ⬇️

Lee también ⬇️

Salud Cuidados para niños con discapacidad ante el Covid-19

Mundo Niños dibujan lo que más extrañan del mundo exterior