Beca Benito Juárez: ¿cuándo abre la convocatoria para 2023?

La Beca Benito Juárez es un apoyo económico que brinda el gobierno federal dirigido a estudiantes de preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y nivel licenciatura.

La ayuda brindada por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, está enfocada para que las personas puedan terminar sus estudios y no deserten debido a la falta de dinero. Esta beca es mensual y requiere que el alumno o alumna no adeude materias.

Fechas y Requisitos

El registro para las Becas Benito Juárez no estarán abiertas sino hasta septiembre del 2023, por lo que puedes ir preparando tus documentos, sin embargo, el gobierno federal ha dicho que esta tendrá un aumento del 7 por ciento respecto al monto del 2022.

En este sentido, los nuevos beneficiarios recibirán mil 800 pesos cada dos meses, aproximadamente.

Si aspiras a recibir una beca estos son los requisitos:

Demostrar que eres mexicano de nacimiento

Estar matriculado en un plantel registrado en el programa

Cada instituto administra las solicitudes, por lo que deberás informar a tu plantel tus intenciones de recibir la beca

Brindar datos solicitados a tu escuela o de manera virtual (Nombre, CURP, grado escolar, escuela y fecha de nacimiento)

Tener un email a tu nombre con contraseña

Fotografía de tu rostro

No tener otra beca federal

Número de teléfono

Si ya fuiste seleccionado, pero no pudiste agendar tu cita para concluir tu trámite, no te preocupes, ya que a partir del domingo 8 de enero de 2023, el sistema de citas abrirá de nuevo. Aquí te dejamos la pagina para agendar tu cita y que no se te pase.

Recuerda que esta cita es importante ya que la Coordinación Nacional de Becas debe confirmar tu identidad para asegurarse de solo tú sea quien reciba el pago.

Si tienes más dudas, puedes acudir a las oficinas ubicadas en Avenida Insurgentes Sur 1480, Ciudad de México; o llamar al 55 5482 0700 o 55 1162 0300.

También puedes escribir a sus redes sociales:

FB: Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez

Twitter: @BecasBenito