Brota el caos y el Covid-19 en el Aeropuerto de la Ciudad de México

Desde ayer, varios pasajeros con destinos nacionales e internacionales se quedaron varados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) debido a cancelaciones y retrasos en sus vuelos.

Esto fue motivo de retrasos y cancelaciones por parte de las aerolíneas nacionales Aeroméxico y Aeromar principalmente, debido a la ausencia de personal por posibles contagios por Covid-19 entre el 6 y 7 de enero.

Así luce la estación de Aeroméxico luego de que se diera a conocer la cancelación de sus vuelos. Foto: Daniel Hidalgo | El Sol de México Las largas filas de la gente se empezaron a acumular en el AICM. Foto: Daniel Hidalgo | El Sol de México La empresa reveló este día que 87 de sus pilotos estaba contagiados de Covid-19. Foto: Daniel Hidalgo | El Sol de México Las personas ya se encuentran desesperadas por abordar un vuelo y dejar el AICM. Foto: Daniel Hidalgo | El Sol de México Las acciones de Aeroméxico recibieron un duro golpe debido a los vuelos cancelados. Foto: Daniel Hidalgo | El Sol de México El descontento de la gente por las cancelaciones no se ha hecho esperar. Foto: Daniel Hidalgo | El Sol de México Incluso hay personas que se han quedado dormidas a la espera de otro vuelo. Foto: Daniel Hidalgo | El Sol de México Y es que debido a la demanda, las filas avanzan lento. Foto: Daniel Hidalgo | El Sol de México Las personas han decididó quedarse en el aeropuerto hasta que se les resuelva su situación. Foto: Daniel Hidalgo | El Sol de México Hasta el momento, se han cancelado 22 mil vuelos a nivel mundial por Ómicron. Foto: Daniel Hidalgo | El Sol de México

De acuerdo con cifras de las Asociaciones Sindicales de Sobrecargos de Aviación de México (ASSA) y de Pilotos Aviadores de México (ASPA) al menos 227 sobrecargos y pilotos de las empresas Aeromar, Aeroméxico y Aeroméxico Connect se encuentran en aislamiento ya que dieron positivo al virus.

Por esta situación, mexicanos y extranjeros llenaron los corredores del aeropuerto internacional de la capital y ocuparon todos los asientos metálicos que están disponibles para el público, mientras las filas de personas con maletas de distintos tamaños y colores se expandían sin tomar en cuenta la sana distancia, lo que incluso llevaba a perder el orden de las filas a simple vista.

Finanzas Suman 87 pilotos contagiados de Covid-19 en México

Los gritos y reclamos no esperaron en contra de las autoridades, ni siquiera por extranjeros, aunque las autoridades del AICM, a través de sus redes sociales, informaron a los pasajeros que tenían vuelos programados para el viernes 7 de enero que se comunicaran con las aerolíneas antes de su llegada al aeropuerto para conocer el estatus de sus viajes.

“En AICM apoyamos a las aerolíneas para documentar lo más pronto posible y que se atiendan las disposiciones sanitarias”, se leía en la cuenta de Twitter del aeropuerto.

En tanto, algunos pasajeros con destino nacional, comentaron a El Sol de México que llevaban alrededor de 24 horas esperando en la terminal del aeropuerto, lo que les generó costos por hasta tres mil pesos, ya que la familia, integrada por dos menores y una pareja, tuvo que pasar la noche en el aeropuerto, mientras que no tenían información de la empresa Aeroméxico.

Algunas parejas dormitaban cabeza con cabeza en las bancas metálicas del AICM, mientras que otros dormían solos, tapándose con una manta y hasta zarapes o ponchos típicos mexicanos.

Un pasajero internacional con destino a Paris, Francia, reportó que su vuelo desde la capital mexicana a la conocida ciudad del amor se canceló hasta cuatro veces, lo que lo llevó a esperar por más de 16 horas sin que la aerolínea Aeroméxico le ofreciera una solución.

“Estamos tirados en el suelo, no conseguimos ningún hotel para descansar. No hay comida, ¡Nada! Es demasiado fácil decir que todo es culpa de Covid. Nuestro vuelo ha sido cancelado cuatro veces, cuatro veces en las últimas 16 horas. Este no es el único problema aquí”, comentó.

Otros pasajeros, mexicanos y extranjeros con destino a Estados Unidos y Canadá también registraron afectaciones en sus vuelos, mientras que algunos equipos juveniles de los equipos Toluca y Necaxa también estuvieron atorados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México desde el 6 de enero.

Con información de Daniel Hidalgo.









