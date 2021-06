Busca AMLO cambiar a la clase media de "aspiracionista" a "humanista"

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su administración busca sacar de la pobreza a millones de mexicanos para constituir una nueva clase media, más consciente y politizada, que sea solidaria con la población más pobre.

"Sí, queremos una clase media, sacar a millones de la pobreza para construir una nueva clase media más humana más fraterna y más solidaria; que además estén más conscientes y más politizados para que resistan campañas de manipulación, que no sean presas fáciles de los grupos de intereses creados”, aseveró.

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario expresó que se busca que los mexicanos mejoren en sus condiciones de vida de trabajo, pero que también “no dejen de voltear a ver a los desposeídos, necesitados a los marginados, que no se le dé la espalda al que sufre”.

"Se molestan mucho cuando hablo de un sector de la clase media aspiracionista; yo creo que ayuda más a entender a qué me refiero cuando se ponen estos ejemplos", expresó.

El mandatario insistió en hubo manipulación durante las pasadas elecciones y exhibió un video en el que el diputado electo Gabriel Quadri asegura que cancelará megaproyectos como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, entre otros.

"Yo sostengo que fue muy fuerte la campaña de guerra sucia en la ciudad y muchos ni supieron por lo que votaron; porque son partidarios al final de que continúe el mismo régimen de corrupción, de injusticia, de privilegios.

"Muchos ni supieron por lo que votaban, estaban muy alterados; los que votaron por ese señor ya saben que no quiere, que va a oponerse", aseveró.

Precisó que si se puso el ejemplo del diputado electo es porque ese era el propósito sus adversarios, ganar la mayoría en la Cámara de Diputados para que no se aprobara el presupuesto y no continuar con los programas del bienestar.

"Eso era lo que estaba en el fondo de la pasada elección, afortunadamente no pudieron, porque no alcanzaron mayoría, pero no pudieron porque están garantizados estos programas", aseveró.

Llamó a la reflexión serena a quienes no están en favor de su administración, porque pueden ser víctimas de la desinformación. "Es de sabios cambiar de opinión, por eso vamos a seguir informando", aseguró.