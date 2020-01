Caos y desesperación para "recuperar" la CURP

Miles de personas se han visto afectadas por el fallo informático en la emisión de la Clave Única de Registro de Población (CURP), que en algunos casos reporta inexistente el documento o bloquea su emisión por duplicidad de claves de los ciudadanos.

En medio del caos que esta situación ha generado, el Registro Nacional de Población (RENAPO) ha dispuesto de un módulo de atención para las personas que desde hace varios días no pueden imprimir este documento de identidad, el cual es requerido para trámites escolares, el cobro de pensiones en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o la emisión de pasaportes, entre otras.

Personas provenientes de todas partes del país han llegado desde temprano al número 102 de la calle de Londres, en la colonia Juárez, para tratar de corregir “el error”. Largas son las filas. Dan vuelta a la manzana. Niños, jóvenes, adultos y de la tercera edad se han enfilado a realizar un trámite que, en el pasado, nunca habían tenido problemas.

Los casos son variados. Verónica Ríos está desesperada, viene de Veracruz. Salió del puerto a primera hora y llegó a la Zona Rosa a las 08:00 de la mañana. “Imagínate, vengo desde allá porque en el Registro Civil no me pudieron ayudar a corregir el problema, me dicen que tengo que venir hasta acá, pero aquí me piden el acta de nacimiento y solo traigo una copia, entonces tengo que regresar, el boleto de autobús me salió en 568 pesos...”, dijo.

Con venas en sus pies y 78 años a cuestas, don Roberto González viene desde Amecameca. “No aparezco en el sistema”, dice con la voz nerviosa. Le acompaña su nieta, quien dice que el Clave Única de Registro de Población la necesita su abuelo para recibir un apoyo social.

“Me duelen los pies. Tengo que venir aquí porque es un trámite personal dicen. Pero nunca había tenido este problema, porque mi nieta me ayuda a sacarlo de la computadora, pero imagínese, vengo desde Amecameca para acá, porque allá no nos pueden atender, eso nunca había pasado”, relata el hombre quien trae un folder verde del que dice “trae hasta la fe de bautismo para no regresar de nuevo”.

La Secretaría de Gobernación (Segob) ha negado que se haya tenido un hackeo en el sistema o que se haya pretendido vulnerar la seguridad de los servidores del gobierno. “Eso es negativo, hackeo es negativo”, informaron a El Sol de México.

Por su parte, el Registro Nacional de Población (RENAPO) fijo, desde el miércoles pasado, su postura a través de un comunicado en el que rechazó que las CURP hayan “eliminadas”, como se difundió en redes sociales.

Según dijo, las personas no han podido imprimir su CURP vía internet por la inconsistencia entre los datos de su acta de nacimiento y su clave.

Entre risas y el desconocimiento de la situación, un grupo de jóvenes, quienes dicen estudiar en el Colegio de Bachilleres también estaban en la fila. “Yo vengo porque tengo dos CURP y ella porque no aparece en el sistema, es decir no existe”, señalaron entre carcajadas.

“Es una pérdida de tiempo enorme cuando se puede hacer por medios electrónicos. Vengo de Xochimilco, solo necesito la certificación de CURP que tiene que estar ligado al IMSS. Decía que estaba un error en la CURP. Pero bueno, para eso hay presupuestos, para que con ese equipo necesario y se solucione la demanda”, sostiene visiblemente molesto, Esteban Carrillo.

“Vengo de Chalco, me hice dos horas y media y llevo dos horas más formado. Esta es la segunda vez que vengo y esperamos que hoy sí me puedan atender, porque igual es perder medio día, pierdo mi día completo y quien me lo paga”, dice Luis Ramírez. “No puedo tramitar mi pasaporte, porque en Relaciones Exteriores descubrieron que tengo dos CURP´s, yo no sabía que tengo dos Claves, tengo que salir del país y ahora me atoré con este trámite”, agregó.

“Yo necesito titularme y no puedo tramitar mi cédula profesional porque no aparezco, sencillamente no estor en el sistema, pero la gran pregunta es ¿por qué?”, dice por su parte Eduardo Gómez.