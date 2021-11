'Caravanas migrantes no le hacen bien a nadie': ACNUR

Giovanni Lepri, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en México, mencionó en exclusiva para Diario del Sur que las caravanas migrantes que han salido de Centroamérica y Tapachula no le hacen bien a nadie.

“Las caravanas no ayudan a los migrantes, no ayudan a las autoridades, ni ayudan a las Naciones Unidas, no ayudan a nadie”, expresó durante una gira de trabajo que realizó por la frontera sur.

➡️ Migrantes tardan más de 12 días para llegar a CDMX; entre inseguridad y detenciones

Aseguró que lo único que hacen las caravanas es poner en más riesgo a niños, mujeres, hombres, adultos mayores y personas con capacidades diferentes que ya de por sí corren peligro por sus condiciones.

“Para que las caravanas dejen de ser las personas deben tener una respuestas más ágil, rápida y más diversificada de las autoridades, esto, para que no sientan el apuro de que las caravanas les ayudará a solucionar su necesidad”, externó.

Señaló, que México tiene una presión desde abajo y desde arriba, pues la tensión viene desde Centroamérica y Sudamérica y de arriba, es decir de los Estados Unidos.

“México es una país a donde llegan muchas personas por la frontera sur muchas veces ya son regresadas de los EU, por ende, hay mucha preocupación por lo que se viene para el próximo años”, abundó.

Giovanni Lepri, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados/ Foto: Alejandro Gómez | Diario del Sur

La ACNUR aseguró que seguirá apoyando a México y a las políticas públicas incluyentes para personas refugiadas, así como para la población local, tanto en la frontera sur como en la frontera norte.

Señaló que muchas personas siguen huyendo de sus países de origen por la violencia, persecución y faltas de oportunidades que en México pueden encontrar, pues muchas personas ya ven a este país como destino.

“El ACNUR es un organismo que depende del financiamiento voluntario y anuales, esperamos que sigan obtenido los apoyos para seguir brindando ayuda y asistencia en los temas migratorios, así como de refugiado”, finalizó.

Cabe hacer mención, que actualmente por territorio mexicano dos caravanas realizan un peregrinar para alcanzar llegar la primera a los Estado Unidos y la segunda, con la idea de ir a Ciudad de México.