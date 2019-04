Caravanas migrantes no son ficticias, son una realidad: Sánchez Cordero

“A mí que no me vengan a decir los hondureños que no hay caravanas, ahí están las caravanas”, sostuvo la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, quien se reunirá con los empresarios e inversionistas de Estados Unidos en Merida, Yucatán, con motivo del Dialogo CEO´s México y EU, Cumbre Empresarial de Inversiones.

En entrevista Sánchez Cordero indicó que las caravanas “no son ficticias, sino que son una realidad”.

“A mí que no me vengan a decir los hondureños que no se están formando las caravanas. Ahí están las caravanas. No son ficticias, son una realidad. Hoy mismo está entrando una nueva caravana a nuestro país por el Suchiate”, declaró la funcionaria.

Dijo que hasta ahora se tiene descartado un cierre de la frontera sur y que se busca registrar a todos los migrantes, ya que “queremos ser un país, como lo hemos sido siempre, hospitalario”.

“Tengo noticias de que están entrando, Ya va a entrar otra caravana y hemos tenido muchas caravanas en los últimos meses, pero muchas caravanas. Si bien no se llegó a reunir lo que las redes sociales habían dicho que era una ‘Caravana Madre’ lo cierto es que ha habido caravanas permanentemente”, dijo la encargada de la política interna del país.

Olga Sánchez Cordero abundó que tan sólo en Chiapas hay 3 mil ciudadanos centroamericanos que ingresaron en caravana y otra más en Acayucan, Veracruz, donde hay muchos migrantes.

“Para darte una idea, tenemos como básicamente 2 mil 800, pero a estos 2 mil 800 les damos albergue, las tres comidas al día, los registramos, les estamos dando atención médica y ahora como la migración, sobre todo las caravanas se están conformando de manera distinta, antes eran jóvenes solteros, hoy son familias”.

Manifestó que ante esta realidad se mantiene una complicación diferente porque hay que brindar atención médica a los menores y se tienen que otorgarles condiciones distintas para las estancias en los albergues.

La secretaria de Gobernación dejo claro que es muy diferente la conformación de las caravanas en este momento, pero “México siempre ha sido hospitalario y un país refugio”.

“Estamos promoviendo el refugio en México, el asilo en México y con (las secretarias) de Bienestar, Educación y Salud, estamos coordinados para proporcionarles también empleos”.

Por último, comento que el Siglo XXI es el Siglo de las migraciones porque durante tantos años los países altamente desarrollados e industrializados tuvieron la explotación de otros países y la gran brecha de desigualdad con otros países que ahora la migración a Europa y la migración en aquí en el continente hay un flujo migratorio imparable.

“Tenemos que estar preparados para dar una atención y sobre todo oportunidades y detonar desarrollo en nuestro país, pero tambien detonar desarrollo en su país”, finalizó.