CNB recoge 700 muestras de ADN en estados que suman más de 17 mil desaparecidos

La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) implementó la semana pasada una campaña para la recolección de datos genéticos de familiares de personas desaparecidas en Jalisco, Colima y San Luis Potosí, sin embargo, a pesar de que en dichas entidades las cifras oficiales superan las 17 mil víctimas apenas se lograron captar 700 muestras de ADN.

Este martes, la CNB a cargo de Karla Quintana se congratuló de la cifra alcanzada, pero los colectivos de madres y familias de víctimas de desaparición forzada consideran que los datos son mínimos en proporción con las 17 mil 343 que permanecen sin ser localizadas.

Te puede interesar: CDMX pagó más de medio millón de pesos por plan fantasma para búsqueda de desaparecidos

“Es mínima (la cifra de datos obtenidos). En Jalisco solamente se habla de más de 16 mil desaparecidos, cómo sólamente 700 se van a arrimar a hacer (pruebas de ADN)”, cuestionó en entrevista con El Sol de México Ceci Flores, fundadora y presidenta del Colectivo de Madres Buscadoras de Sonora y de México.

De acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) en Jalisco existen oficialmente 15 mil 38 personas desaparecidas, en Colima mil 494 y en San Luis Potosí alcanza los 811, lo que significa que la campaña desplegada por la Comisión Nacional de Búsqueda alcanzó a un mínimo cuatro por ciento de las y los familiares de las víctimas.

Sociedad Ubican fosa clandestina con 47 cuerpos en Irapuato; es la más grande en su historia

Sin embargo, y aunque reconoce que el colectivo al que representa en Sonora y a los que brinda apoyo en Jalisco, Baja California, Sinaloa, Nayarit, Veracruz y Tamaulipas no les fue notificada esta estrategia desplegada por el gobierno federal del 2 al 8 de diciembre, Ceci también acepta que los grupos de búsqueda tienen parte de la culpa en estos bajos números.

“La familia también tiene que arrimarse y participar. Tiene mucha culpa en que las autoridades no hagan su trabajo, porque si nosotros como familia no lo hacemos, las autoridades menos, porque hay muchos desaparecidos que no tienen denuncia y no tienen prueba de ADN”, acusó.

Aun así, Ceci Flores, quien fue reconocida este mes por la BBC como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo, estimó que el bajo número de pruebas tomadas durante esta campaña nacional enfocada en estas tres entidades es principalmente responsabilidad del gobierno, ya que no se le toma en cuenta a las familias.

También puedes leer: Buscadoras retiran aval a exhumaciones en fosas de Jojutla, Morelos

Lamenta que desde el gobierno da la sensación de que quisieran que no existieran a pesar de que fueron los colectivos quienes empujaron para la creación de una Comisión Nacional de Búsqueda que lamentablemente, acusa, “no hacen el trabajo que nosotros hacemos”.

“Cada quien tiene sus propios intereses, el de nosotros es encontrar y buscar a nuestros desaparecidos y el de ellos es solamente maquillar los millones que dan de recursos para la búsqueda de desaparecidos en cualquier cosa que sea menos la búsqueda y localización de personas”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Finalmente, solicitó que si se vuelve a repetir esta campaña por parte de la CNB sea desplegada en todo el país, se dé información a las familias con antelación y trasladar las pruebas a los lugares en los que las personas carecen de recursos para trasladarse a los módulos de recepción.

Este diario también intentó localizar a la CNB para conocer sus consideraciones y el balance sobre la campaña extendida la semana pasada, además de conocer los planes al futuro de la misma, pero hasta la publicación de esta nota no obtuvo respuesta.