CNTE no se va del Zócalo para cierre de campaña de Sheinbaum

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantendrá su plantón en el Zócalo pese al cierre de campaña de Claudia Sheinbaum, dijo Pedro Hernández, al afirmar que el gobierno sigue sin cumplir sus demandas.

“Este plantón continúa en el Zócalo y seguimos en paro indefinido”, dijo Pedro Hernández en conferencia de prensa.

Hernández expuso frente a Palacio Nacional, que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, le pidió a la CNTE que liberaran el Zócalo capitalino por el último evento de la Sheinbaum, pero los profesores tomaron la decisión de continuar en la Plaza de la Constitución.

“Hay una expresión del gobierno en el sentido de que permitamos que se desarrolle el evento de mañana, un cierre de campaña de unos de los partidos políticos, como el pasado domingo que enfrentamos una llamada Marea Rosa, hoy estamos planteamos que seguimos en pie de lucha, es decir este plantón continúa”.

El viernes pasado la CNTE llegó a un acuerdo con la SEP de un aumento salarial del 13 por ciento, esto de luego de 4 días de bloqueos en varios puntos del país, incluido el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

La Coordinadora aclaró que reorganizará su campamento como medida de seguridad ante cualquier agresión que puedan recibir de los simpatizantes de Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena.

“No se levanta este plantón no nos vamos, no se levanta el paro indefinido y exigimos garantías para continuar en este espacio, que es un espacio público, no es propiedad de nadie y que el Zócalo es el corazón de la patria, no es propiedad del gobierno”, dijo el profesor de la Sección 9 de la CNTE en la Ciudad de México.

El pasado domingo Xóchitl Gálvez participó en la concentración de la llamada Marea Rosa en Zócalo capitalino y la CNTE no movió su campamento, incluso se dieron algún golpes. Ahora el magisterio se prepara para recibir a la marea guinda que llegará a apoyar a Claudia Sheinbaum en su cierre de campaña.

Para este miércoles la candidata presidencial de Morena tiene programado su cierre de campaña en el Zócalo de la capital del país a las 16:00 horas, acto en el que se espera el arribo de miles de simpatizantes.