Con AMLO, cada estudiante de prepa tendrá beca de 10 mil pesos

Para reforzar su promesa de campaña "becarios sí, sicarios no", la administración de Andrés Manuel López Obrador desplegará un programa de becas para jóvenes universitarios y apoyos universales a quienes cursen la preparatoria en el país.

En su reunión con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior reveló que entregará una beca de 10 mil pesos anuales a todos los que cursan el nivel medio superior, pues confía que con la atención a la juventud se terminará la inseguridad y la pobreza en México.

Mientras que en el nivel superior aplicarán 300 mil becas por 2 mil 400 pesos mensuales, programa que tendrá una inversión de 10 mil millones de pesos.



Las becas aplicarán para escuelas públicas y privadas y dependerá de los universitarios inscritos.

Esto se sumaría a su proyecto 'Jóvenes Construyendo el Futuro', con el que atenderán a los universitarios junto con el sector empresarial, con el objetivo de contratarlos como aprendices con la seguridad de que se les pagará un sueldo por sus servicios.

Durante su campaña rumbo a la presidencia, López Obrador confío en que entre los jóvenes hay voluntad para su desarrollo por lo que éste será un eje primordial en su administración.

"Ya no va a haber ninis porque serán atendidos, no es culpa de ellos sino es que no se les ha atendido a los jóvenes, nunca más se les dará la espalda, lo puedo resumir en una frase becarios si sicarios no", dijo en abril.