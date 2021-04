Regreso a clases presenciales en CDMX podría ser agosto, estima la SEP

Las clases presenciales en la Ciudad de México podría ser en agosto antes del inicio del próximo ciclo escolar, informó la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez.

En entrevista, la funcionaria detalló que se busca este retorno anticipado para evaluar la parte socio emocional tanto de alumnos como de maestros.

La funcionaria dijo que una vez concretado este diagnóstico se podría dar paso a la enseñanza, a partir del mes de agosto.

“La idea es que sea en agosto, tentativamente en julio queremos hacer una propuesta que se haga un ejercicio de diagnóstico, o sea, lo que queremos es que lleguen un poco antes los chicos sobre todo precisamente, primero para saber cómo están desde el punto de vista socio emocional, porque no podemos llegar directamente a los contenidos o a trabajar, ya en aprendizajes sí no sabemos de la parte humana, cómo están nuestros niños cómo están los maestros, y al mismo tiempo también empezar a checar si hubo pequeñitos que perdieron a padres de familia, porque esa parte es importante, si hubo pérdida de maestros porque lamentablemente esto no respeto a nadie”, declaró.

Y comentó que ante el fallecimiento de padres de familia y maestros, también se analiza la forma en la que serán apoyados los niños, así como definición de los interinatos de los profesores.

Añadió que en dos semanas, a más tardar, se reunirá con los gobernadores donde se lleva a cabo el proceso de inoculación de personal educativo para definir el regreso seguro a clases presenciales en cada una de sus entidades.