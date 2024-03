Space X confirma tercer lanzamiento de Starship en Tamaulipas

Mañana a las 7 de la mañana Space X lanzará su tercer cohete Starship, en Tamaulipas. Ante ello, los visitantes se preparan para ser testigos de este “espacial” momento.

La empresa del multimillonario Elon Musk anunció que ya cuenta con el permiso federal para realizar el lanzamiento.

“Apuntando el jueves 14 de marzo para la tercera prueba de vuelo Starship. Se abre ventana de lanzamiento de 110 minutos a las 7:00 am”, anunció Space X.

¿Cuándo lanzarán el cohete Starship?

Space X informó que la tercera prueba de vuelo del cohete Starship está prevista para el jueves 14 de marzo.

“La ventana de prueba de 110 minutos se abre a las 7:00 am CT”, anunció desde su sitio web.

Detalló habrá una transmisión web en vivo de la prueba de vuelo. “Comenzará unos 30 minutos antes del despegue, que puede ver aquí y en X @SpaceX.”, agregó.

Advierten cambios de último momento

Como ha ocurrido en los dos lanzamientos anteriores, previo al despegue Space X apuntó que al igual que con todas las pruebas de desarrollo, el cronograma es dinámico y es probable que cambie.

“Así que asegúrese de estar atento a nuestra cuenta X para obtener actualizaciones”, indicó.

La empresa precisó que la segunda prueba de vuelo de Starship logró una serie de hitos y proporcionó datos para continuar desarrollando rápidamente el cohete.

“Cada una de estas pruebas de vuelo sigue siendo solo eso: una prueba. No ocurren en un laboratorio o en un banco de pruebas, sino que colocan hardware de vuelo en un entorno de vuelo para maximizar el aprendizaje”, agregó.

¿Cuál es la meta del tercer vuelo de Starship?

La tercera prueba de vuelo tiene como objetivo aprovechar lo aprendido de vuelos anteriores.

“Intentamos una serie de objetivos ambiciosos, incluido el ascenso exitoso de ambas etapas, abrir y cerrar la puerta de carga útil de Starship y una demostración de transferencia de propulsor durante la fase costera de la etapa superior”, especificó.

Este tercer Starship volará en una nueva trayectoria, apuntando a amerizar en el Océano Índico.

“Esta nueva ruta de vuelo nos permite probar nuevas técnicas como la quema de motores en el espacio mientras maximizamos la seguridad pública”, detalló Space X.

