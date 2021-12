Designan a nuevo secretario académico interino del CIDE

José Antonio Romero Tellaeche, director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), informó sobre la designación de Jordy Micheli Thirion, quien asumirá como nuevo secretario académico interino del Centro en lugar de la académica Catherine Andrews.

“Por este medio informo que he tenido a bien invitar al Dr. Jordy Micheli Thirion a ser Encargado de Despacho de la Secretaría Académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., y agradezco su aceptación para tal encomienda”, informó Romero a través de un comunicado.

De acuerdo con el breve comunicado, la designación del nuevo encargado de despacho se fundamentó con base en el Estatuto General del CIDE y el Manual de la Organización.

El cambio en la dirección ocurre exactamente dos semanas después de que estudiantes iniciaron una serie de manifestaciones contra Romero por destituir de su cargo precisamente a Andrews, hecho que la comunidad académica calificó como una “destitución arbitraria”.

En palabras de la propia Andrews, el motivo de su destitución fue por haber mantenido abierta una convocatoria a las reuniones de evaluación de los profesores, pese a la instrucción de Romero de que estas no se celebraran, lo que el ahora directivo calificó como un ‘acto de rebeldía’ y razón por la cual la destituyó.

“Me queda claro que no he incurrido en ningún “acto de rebeldía”, sino que he sido destituida por insistir en que el proceso de evaluación del profesorado investigador y asociado se realice conforme al Estatuto de Personal Académico y al Reglamento del CIDE”, escribió Andrews en su comunicado.

Ese movimiento desembocó en un paro de labores en dos sedes del CIDE, y diversas protestas en las que ahora están involucrados tanto la comunidad estudiantil del Centro como la asamblea académica y los sindicatos de los trabajadores, quienes convocaron a una nueva marcha pacifica a celebrarse mañana 4 de diciembre a las 10 de la mañana del conocido Parque Hundido a las oficinas del Conacyt, en la Ciudad de México,