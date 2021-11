¿Qué está pasando en el CIDE?

En medio de la renovación de la dirección del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), una serie de protestas estudiantiles y académicas se levantaron en contra de José Antonio Romero Tellaeche, actual director interino del Centro y candidato para ocupar la nueva dirección.

El motivo del inicio de las protestas ocurrió luego de que Romero destituyó de su cargo a Catherine Andrews, secretaría académica del CIDE, hecho que la comunidad académica calificó como una “destitución arbitraria” y por el cual ahora alumnos y académicos piden la “destitución inmediata” de Romero.

Sociedad Estudiantes del CIDE se retiran tras protesta; pedían destitución de director interino

Sin embargo, la problemática dentro del CIDE comenzó meses atrás, luego de diversas decisiones y señalamientos realizados por el presidente Andrés Manuel López Obrador desde Palacio Nacional que terminaron afectando tanto el funcionamiento como la imagen del instituto. ¿Qué ocurrió? Acá te explicamos.

La desaparición del Fondo de Ciencia y Tecnología

Los problemas internos dentro del CIDE comenzaron a partir de la propuesta del presidente para desaparecer diversos fideicomisos públicos del Gobierno, decisión que culminó en un decreto publicado el 6 de noviembre de 2020 por el cual se extinguieron en total 109 fondos y fideicomisos.

La razón de desaparecerlos, según el presidente, era para tener una bolsa de más de 50 mil millones de pesos para emplearlos en programas sociales y atención a la pandemia.

Sin embargo, dentro de estos fideicomisos desapareció el Fondo de Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), que era utilizado por el CIDE para administración y pago de proyectos de investigación, becas para estudiantes, compra de equipos de cómputo, entre otras cosas.

“Desde entonces hemos estado trabajando para intentar reorganizar nuestra situación financiera y administrativa frente al Conacyt y la Secretaría de Hacienda. Eso ha tenido efecto en la comunidad de profesores, porque ha afectado el pago de sus estímulos que son parte de su contrato colectivo”, explicó Catherine Andrews en entrevista con El Sol de México.

La relación entre el CIDE y el Conacyt se explica de esta manera: el CIDE es una institución pública que forma parte del Sistema de Centros Públicos del Conacyt, dependencia que encabeza la doctora María Elena Álvarez Buylla y contra la cual también diversos miembros de la comunidad se han manifestado.

AMLO arremete contra el CIDE

Nueve meses después de la desaparición del Fondo de Ciencia y Tecnología, en conferencia de prensa, el presidente arremetió contra el CIDE por “formar cuadros para el sector privado”, mientras hace uso del financiamiento del Gobierno Federal.

“Yo entiendo, bueno, que exista una escuela como el ITAM, pues está bien, impulsada por el sector privado para formar sus cuadros, pero ¿que el Estado también esté financiando a una institución con esos mismos propósitos, como es el CIDE, o que Conacyt esté al servicio de las empresas, que su presupuesto se destiné a financiar investigación de las empresas y no hacer investigaciones en beneficio de la gente?”, criticó el 18 de agosto desde Palacio Nacional antes de asegurar que es necesario renovar estas instituciones.

Los dichos del presidente coincidieron con la renuncia de Sergio López Ayllón, entonces director general del CIDE, que el 1 de agosto presentó su renuncia bajo el argumento de que tras reflexionarlo llegó a la conclusión de que el Centro necesita “una dirección renovada que pueda seguir dando cauce a las nuevas necesidades”, lo que provocó que este puesto quedará de forma interina en manos de Romero.

Destituyen a directivo por “pérdida de confianza”

Una de las primeras decisiones controversiales de Romero al frente del CIDE fue la destitución de Alejandro Madrazo Lajous, director del Centro Región Centro, por “pérdida de confianza”.

“El día de hoy fui removido por “pérdida de confianza” de la Dirección del CIDE. Haber dirigido a nuestra comunidad ha sido una responsabilidad de la que estoy orgulloso, pero más orgulloso estoy de pertenecer a mi comunidad, en la que continuaré como profesor-investigador”, informó el mismo Madrazo a través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

Aunque oficialmente no se comunicaron las causas de este despido, parte de la comunidad del CIDE aseguró que este evento tuvo relación con un video en el que Madrazo solicitó estabilidad laboral para los investigadores que trabajan en las Cátedras del Conacyt.

Estudiantes se manifiestan contra director interino

Pese a todo lo anterior, el movimiento estudiantil del CIDE inició recién el pasado 16 de noviembre cuando Romero destituyó a Catherine Andrews de la secretaría académica del Centro por haber mantenido una convocatoria a las reuniones de evaluación, pese a su instrucción de que estas no se celebraran, un hecho que el directivo interino calificó como un “acto de rebeldía”.

“Me queda claro que no he incurrido en ningún “acto de rebeldía”, sino que he sido destituida por insistir en que el proceso de evaluación del profesorado investigador y asociado se realice conforme al Estatuto de Personal Académico (EPA) y al Reglamento del CIDE”, escribió Andrews en su comunicado.

En respuesta, Romero emitió un comunicado en el que acusó a diversos medios de comunicación de emprender una “campaña de desprestigio haciendo uso de mentiras” y aseguró que es falso que el CIDE esté pasando por una “serie de despidos”.

Además, aseguró que el despido de Andrews fue tomado “en estricto apego a la normatividad vigente” dentro del Estatuto General del CIDE, mismo escrito en el que informó que tomó la decisión de establecer unas “Jornadas de Diálogos con la Comunidad” para resolver las problemáticas.

Sin embrago, para ese entonces estudiantes del CIDE ya habían publicado un pliego petitorio en el que exigen la “inmediata destitución” de Romero, así como su remoción como candidato a ocupar la dirección general de manera permanente, cambio que ocurrirá el próximo 29 de noviembre.

En el pliego petitorio, la comunidad estudiantil exige, además, la restitución de los directivos destituidos, la generación de una Asamblea Estudiantil permanente que tenga incidencia en los procesos administrativos del CIDE, así como el esclarecimiento y transparencia de las acciones realizadas por Tellaeche.

Para hacerse escuchar, la comunidad convocó a estudiantes, profesores, investigadores y compañeros de la comunidad universitaria a una protesta el día 19 de noviembre al frente del edificio del Conacyt. Pese a que acudieron más de 400 alumnos y profesores que se manifestaron de forma pacífica, ninguna autoridad salió a escuchar sus quejas.

Integrantes de la movilización estudiantil del CIDE informaron a El Sol de México que continuarán con “acciones escalonadas” si las autoridades del Conacyt no les aceptan el pliego petitorio.