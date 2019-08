Ebrard confirma ocho mexicanos muertos tras masacre en El Paso

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard confirmó en su cuenta de Twitter que ya son 8 los mexicanos muertos tras la masacre en un Walmart de El Paso, Texas sumando hasta el momento un total de 22 muertos.

"Me informan que desgraciadamente falleció Juan de Dios Velázquez Chairez, originario de Zacatecas. Nuestras condolencias a su familia y amigos. 8 connacionales han muerto como resultado del acto terrorista del sábado.", lamentó el canciller mexicano.

Me informan que desgraciadamente falleció Juan de Dios Velázquez Chairez,originario de Zacatecas. Nuestras condolencias a su familia y amigos. 8 connacionales han muerto como resultado del acto terorrista del sábado. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) 5 de agosto de 2019 A eso de las 10:00 otra victima fallecio. El total ahora es 22. https://t.co/qOYnac06xi — FBI El Paso (@FBIElPaso) 5 de agosto de 2019

La víctima número 22 fue confirmada por la delegación del FBI en El Paso y el departamento de la policía, indicaron que a las 10 de la mañana, tiempo local, falleció la víctima.

La matanza, perpetrada por un supremacista blanco que fue detenido, dejó también otros 25 heridos, algunos de los cuales permanecen en estado grave.

El ataque ha sacudido al país y agitado del debate político sobre el racismo, la xenofobia y la tenencia de armas de cara a las elecciones presidenciales de 2020, sobre todo porque el domingo hubo otro tiroteo en Dayton (Ohio) en el que hubo otros 9 muertos además del atacante.

Las autoridades investigan el tiroteo de El Paso, ciudad fronteriza con México, como un caso de "terrorismo doméstico" y un "delito de odio", y van a pedir la pena de muerte para su autor.

Today, I am also directing the Department of Justice to propose legislation ensuring that those who commit hate crimes and mass murders face the DEATH PENALTY - and that this capital punishment be delivered quickly, decisively, and without years of needless delay. pic.twitter.com/BDXdpelK7F — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 de agosto de 2019

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este lunes que el responsable del tiroteo indiscriminado, un joven blanco de 21 años, fue el autor de un manifiesto publicado poco antes del ataque en el que critica "la invasión hispana de Texas".

En un mensaje a la nación, el presidente Trump urgió este lunes a los estadounidenses a condenar con "una sola voz el racismo, el fanatismo y el supremacismo blanco".

El mandatario subrayó que el manifiesto publicado por el atacante en internet estaba "repleto de odio racista".

Por el momento se desconocen los motivos del ataque de Ohio.

El Paso es ciudad fronteriza con México con cerca de 700.000 habitantes, y según datos del Censo, más del 80 % de la población es de origen hispano.

El centro comercial donde se produjo el tiroteo se encuentra muy cerca de la frontera con México, y es muy popular entre los ciudadanos mexicanos como lugar de compra durante los fines de semana.