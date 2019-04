Elena Poniatowska asiste a conferencia de AMLO “por curiosidad”

La escritora Elena Poniatowska rechazó que exista la prensa fifí, como ha catalogado el presidente Andrés Manuel López Obrador a los medios de comunicación, por el contrario, "es muy chambeadora".

En su primera asistencia a una conferencia mañanera en Palacio Nacional, se le preguntó a la periodista si coincide con las descalificaciones del primer mandatario, a lo que respondió: "No, ¿por qué? La prensa es la más chambeadora que hay, mañaneros".

Llegó a las 6:55 horas al Salón Tesorería en compañía de su nieto Tomás e hijos, sin invitación alguna, más que por la curiosidad de observar la relación del primer mandatario con la prensa.

No estoy invitada, no tengo invitación, bueno, me invita mi curiosidad.

Cuando se le preguntó de su opinión del arranque de la cuarta transformación, como ha denominado López Obrador a su gobierno, dijo que: "pues vamos a ver. Yo creo que arranca bien" y "se va a alentar".

Poniatowska se sentó en primera fila a una de las orillas junto con el resto de los reporteros, a quienes dijo: "Vengo a ver cómo están".