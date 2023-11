Ella es Clara Fragoso, operadora de tractocamión de Durango reconocida por BBC

Cada año la BBC genera una lista de las 100 mujeres inspiradoras e influyentes en el mundo, y este año 2023 destacan únicamente dos mexicanas, y una de ellas es duranguense, se trata de Clara Elizabeth Fragoso Ugarte.

Diariamente –en un lapso de 11 horas- recorre mil kilómetros de carreteras estadounidenses, luego de más de una década pisando con su tráiler rúas mexicanas. “Prácticamente mi vida la llevo arriba de un tráiler”, contó desde la cabina de su pesada unidad estacionada en la frontera, en entrevista para El Sol de Durango.

¡De Durango para el mundo! Mujer, operadora de tractocamión, madre de familia, abuela, influencer, duranguense e inspiración mundial | Foto: Cortesía

Nacida en Durango capital hace 51 años, vivió en la colonia Hidalgo por mucho tiempo, se casó muy joven y tuvo cuatro hijos. Después de su divorcio, hace 20 años, se fue a Nuevo Laredo ante la necesidad de buscar un ingreso para mantener a su familia. Así se encontró con el gremio transportista e incursionó sin darse por vencida pese a los obstáculos, pues el estereotipo, malamente, indica que es un trabajo solo de hombres.

“Soy Clara Fragoso, me conocen en el mundo del transporte como ‘Luz de luna clara’, es mi 10-28 (apodo) como nosotros lo denominamos, tengo 17 años de manejar un tráiler. Llegué a esto por necesidad, salí de un matrimonio, y estando en Durango me vine a vivir a Nuevo Laredo. Buscando la manera de mantener a mis hijos encontré el transporte”.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

♬ Bailar la Cumbia - Canzani, Pajaro @luzdelunaclara.11 De Iztapalapa para el mundo 🇲🇽🚚🇺🇸💃🏻🕺🏻yo sólo quiero bailar y bailar,💃🏻🕺🏻bailar y soñar🥰bailar y viajar🇺🇸🚛🇲🇽bailar y amar💃🏻💖🎼. #luzdelunaclara🇱🇷🚛🇲🇽💕

Hizo lo posible por capacitarse y logró hacerse de un espacio en un ámbito que en aquellos años eran pocas las mujeres que incursionaban. No fue fácil pero insistió al ser un buen ingreso económico y una opción digna para sacar adelante a sus hijos, quienes hoy ya son adultos e incluso le han dado siete nietos.

Creencias y estereotipos

Tuvo que tocar muchas puertas "pues pesan mucho las creencias y los estereotipos", mismos que pudo dejar atrás, narró para El Sol de Durango.

"Manejar un tráiler, hace muchos años para nosotras las mujeres eran nulas las oportunidades. Contadas eran las empresas que te daban una oportunidad. Para nosotras las opciones estaban cerradas completamente."

¡De Durango para el mundo! Mujer, operadora de tractocamión, madre de familia, abuela, influencer, duranguense e inspiración mundial | Foto: Cortesía

En ese tiempo, el caminar y tocar puertas, le enseñaron mucho; pero su fuerza y ganas la impulsaron aún más, pues lo veía como un trabajo que lo podía realizar cualquier ser humano. Hasta la fecha se enfrenta a la lucha de estereotipos.

“…te dicen que tu como eres mujer no puedes manejar un tráiler, que te tienes que quedar en casa para atender al marido, que solo tienes que ser una buena mujer para conseguir un buen marido." Pero son creencias y situaciones que como sociedad se han ido cargando de generación en generación.

“Ha sido el aguantar los comentarios, el rechazo de muchos, muchas personas que me veían y me gritaban ‘váyase a lavar los trastes, váyase a coser frijoles, ¿qué hace aquí?’. Permanecer, no quebrarme y decir, ‘primero está mi necesidad, convicción y pasión por este trabajo’. Aunque hubo situaciones que sí me hacían llorar”.

¡De Durango para el mundo! Mujer, operadora de tractocamión, madre de familia, abuela, influencer, duranguense e inspiración mundial | Foto: Cortesía





Nuevo estilo de vida

No fue difícil aprender, pero sí se enfrentó a un radical cambio en el estilo de vida, pues es pasar mucho tiempo arriba de un tráiler. “Tu vida cambia mucho, y da un giro completamente".

Por 16 años manejó todas las carreteras de México, pero desde hace un año lo hace en rúas de Estados Unidos; viaja desde Nuevo Laredo a cualquier punto del vecino país.

Reconocimiento de BBC Mundo

Además de recorrer las carreteras, se da el tiempo para crear contenido para sus redes sociales, donde tiene miles de seguidores en plataformas como Facebook y TikTok.

“Le encontré el punto de las redes sociales, para impulsar a otras mujeres, darles a conocer que sí podemos manejar un tráiler, y como lo pueden saber, pues viéndonos a través de una foto, un video. Que vean que sí se puede”; ya ha podido capacitar a más y más.

#trailerasmexicanas🇲🇽##luzdelunaclara🇱🇷🚛🇲🇽💖##trailerasdemexico ♬ Trap beat with Bass(209176) - BeatSniper(Neosound) @luzdelunaclara.11 Y que nada ni nadie te detenga , ve por tus sueños . # #loquecallamoslastraileras

Fue precisamente a través de sus redes sociales que la contactó BBC Mundo para conocer más historia, luego de considerarla entre las 100 mujeres inspiradoras e influyentes de la BBC, después de un año de búsqueda y selección. "Estoy súper agradecida con la BBC por incluirme en esta lista tan importante."

Me siento muy contenta y orgullosa como mexicana y duranguense ser parte de esta lista de la BBC (…) seguir inspirando a otras mujeres en el transporte.

Clara Fragoso se describe como responsable, comprometida, alegre, como una mujer de carácter fuerte, no se dobla tan fácilmente, “aparte traigo mi tono de voz duranguense bien arraigado, soy alacrana intensa, muy orgullosa”; su lema es que todo se puede hacer y nadie la detiene.

Si bien cada mujer que enseguida a incursionado en el transporte tiene un logro propio, el camino recorrido de Clara Fragoso finalmente impacta y ha marcado línea. Ya quedó atrás la política empresarial de no contratar mujeres.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Detrás de las críticas y cada rechazo, hay una mujer levantándose todos los días, buscando una oportunidad de trabajo como lo hice yo una vez, buscando la oportunidad de salir adelante. (…) Vayan por su sueño, si les inspira ser traileras, piloto aviador, cualquier actividad, vayan por ello, tomen el control de su vida, no dependan de otra persona, sean autónomas, independientes, no tengan miedo, no se queden con las ganas, ni con el hubiera”.





Publicada originalmente en El Sol de Durango