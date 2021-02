Empresas mexicanas podrían producir vacuna Sputnik V contra Covid

Existen conversaciones con al menos 20 compañías en el mundo, entre ellas mexicanas, para que se unan a la producción de la vacuna Sputnik V contra Covid-19, informó Kirill Dmitriev, CEO del Fondo de Inversión Directa de Rusia, al anunciar el arribo de las primeras dosis del fármaco a nuestro país.

El gobierno de México recibió las primeras 200 mil dosis alrededor de las 11 de la noche de este lunes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En total nuestro país contará con 24 millones de dosis, luego de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizó su uso ante la emergencia.

Gracias al Presidente Vladimir Putin, al Canciller Serguéi Lavrov y al Embajador Viktor Koronelli por su apoyo para hacer posible el arribo de las vacunas Sputnik V a nuestro país. Amistad México-Rusia se fortalece. pic.twitter.com/3LylLvZPLK — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 23, 2021 Aterrizó vuelo de British Airways procedente de Moscú, vía Londres, con las 200 mil vacunas Sputnik V. Primer embarque derivado de la reciente conversación de los Presidentes López Obrador y Putin. Nuestra gratitud. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 23, 2021



Sigan la llegada de la vacuna #SputnikV a #México en nuestro Instagram:https://t.co/mtRkb5Q062 pic.twitter.com/f6l9IQx9NT — Embajada de Rusia en México (@EmbRusiaMexico) February 23, 2021

Horas antes, Dmitriev anunció que será en marzo cuando se conozca qué empresas se unirán a la producción de la vacuna que se aplica en dos dosis y que ha demostrado tener una eficacia de 95 por ciento. De esa forma, se prevé que entre junio y julio se produzca en México, puesto que elaborarla implica un plazo de entre cuatro y cinco meses.

Agregó que hasta ahora India, Corea del Sur, China y Brasil son los países que producen la vacuna y que el gobierno de Rusia, a través del Fondo, está dispuesto a hacer la transferencia tecnológica a nuestro país, así como lo prevé con sus otros socios en América Latina, tales como Argentina y Bolivia.

El representante del Fondo consideró que llevar la vacuna rusa a México “no es un asunto político” y que el único interés es cooperar con el país para que tenga acceso a diferentes alternativas que protejan a los mexicanos.

“Mezclar la política con la vacuna es incorrecto, no se puede mezclar”, dijo en videoconferencia desde Moscú.

Sputnik V es la primera vacuna registrada en el mundo a base de una plataforma probada basada en vectores adenovirales humanos. La vacuna se ha registrado ya en más de 50 países, añadió.

Para hacer frente a las críticas de quienes han dudado del desarrollo, Dmitriev explicó que desde 1971 el ejército de los Estados Unidos desarrolló vacunas a partir de adenovirus, lo cual significa que el desarrollo a partir de este mismo principio “no es un experimento”.

Indicó que la ventaja de este recurso es que “no hay efectos negativos y tiene un efecto prolongado”.

En la fase de ensayos participaron más de 31 mil voluntarios de Emiratos Árabes Unidos, India, Venezuela y Bielorrusia.

Esa vacuna es una de las tres en el mundo con una eficacia superior a 90 por ciento. En total se registraron 78 casos confirmados de Covid-19 en la etapa de control final.

El costo de las dos dosis de Sputnik V es de 20 dólares.

Las características de la vacuna, agregó, la colocan entre las más seguras frente al desarrollo de otras alternativas. Además de que ha demostrado que tiene una alta efectividad entre la población de más de 60 años de edad.

Durante la sesión junto a Denis Logunov, vicedirector del Centro Nacional de Investigación en Epidemiología y Microbiología Gamaleya, Dmitriev comentó que en este momento se realizan estudios para medir la eficacia y seguridad de la vacuna al combinarla con otras vacunas, en particular con la que produjeron sus socios en AstraZeneca.

Lagunov dio a conocer que en marzo se conocerán los resultados de la investigación que permitirá conocer si combinar la primera dosis de Spuntik con la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca puede incrementar la efectividad ante Covid-19.

Dmitriev dijo que los resultados preliminares pueden brindar a los reguladores de la vacuna en los distintos países la garantía de que se conserva la eficacia y seguridad.