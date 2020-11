En debate | Visitar la Basílica en la pandemia

Salvador Martínez Ávila, rector de la Basílica de Guadalupe

“Este año los católicos deberán celebrar a la Reina de América de manera inteligente y prudente, porque, de lo contrario, puede haber consecuencias en la salud de miles de mexicanos. Pueden celebrarla y festejarla ahí donde viven, en el altarcito que tienen en su casa o en el barrio o en la parroquia. Si las personas quieren seguir tradicionalmente lo que se hace el 11 y 12, la Basílica hará la transmisión de las celebraciones para que las personas lo puedan seguir desde sus casas”.

Abraham, vendedor callejero

“Sí nos afecta, porque nosotros esperamos ingresos para solventar gastos o deudas porque luego pedimos mercancía a crédito; si de verdad cierran, nos va a perjudicar bastante porque no va a haber ventas como en otros años. Nosotros hemos tomado las cosas como vienen. A veces estamos bien de ventas, otras estamos bajos pero ahí vamos, gracias a Dios”.

Juan José Jiménez Monreal, coordinador de Peregrinaciones de la Basílica.

“Mientras que no haya una vacuna, un medicamento que nos ayude a controlar todo esto y tengamos la seguridad de que la mayoría de los peregrinos que entran no están enfermos, no se dará acceso. Ya se han cancelado 2 mil 300 peregrinaciones programadas para este año”.

Cámara de Comercio Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México

“Con el cierre de la Basílica de Guadalupe el 12 de diciembre la pérdida económica será millonaria pues en el 2019 se generó una derrama económica mayor a 150 millones de pesos. Además, la derrama económica a los alrededores de este recinto religioso es de mil 200 millones de pesos por la venta de artículos religiosos y lugares que venden comida”.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

“Nosotros apostamos a la libertad. No habrá nuevas medidas de confinamiento ante la situación que se vive de pandemia por el coronavirus y la celebración del día de la Virgen de Guadalupe. Yo soy partidario de que todos ayudemos, y que se le confíe a la gente, que decidan de qué manera se puede llevar a cabo la fiesta del 12 de diciembre sin riesgos de contagio”.

Francisco Javier Chavolla Ramos, arzobispo de Toluca

“En Toluca se suspenderán los festejos de la Virgen de Guadalupe, sin embargo, sí habrá misas bajo todo el protocolo de sanidad”.

Gustavo Rodríguez Vega, arzobispo de Yucatán,

“La Iglesia de San Cristóbal, que es el santuario Guadalupano, no cerrará sus puertas para celebrar a la Virgen el próximo 12 de diciembre, pero mantendrá un acceso restringido del 30 por ciento, con un programa específico que está por definirse y se priorizará la transmisión vía internet de las misas que se lleven a cabo”.

Miguel Ángel Alba, obispo de La Paz, BC

“Serán cerrados los recintos marianos el 11 y 12 de diciembre. Los fieles no irán a los santuarios, sino que la Virgen irá a sus hogares. Se harán recorridos por las calles, organizadas por las propias parroquias que deberán informar a su comunidad qué día será el recorrido, para que los devotos adornen sus casas durante el paso de la Virgen de Guadalupe”.