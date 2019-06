En Presidencia aún se mantienen a 41 trabajadores eventuales

La Oficina de la Presidencia de la República contrató a 41 trabajadores eventuales los cuales, en su mayoría, asumieron subdirecciones y direcciones en la Coordinación General de Administración, con sueldos mensuales que van desde 24 mil 894 pesos hasta 97 mil 66 pesos.

La Nómina Transparente de la Administración Pública Federal tiene registrados a 300 trabajadores, de los cuales el 13.66 por ciento fueron contratados temporalmente desde enero de este año y sus funciones no han sido canceladas a pesar de las medidas de austeridad y eliminación de posiciones en la administración pública federal.

Cabe recordar el 20 de diciembre del año pasado cuando miles de trabajadores eventuales y de confianza en el Servicio de Administración Tributaria fueron despedidos sin previo aviso en Tamaulipas, Veracruz, Guanajuato, Michoacán y Sinaloa, quienes incluso fueron obligados, con fuerza física, a renunciar, según se denunció en varios videos publicados en las redes sociales. Además, el 3 de mayo el presidente Andrés Manuel López Obrador envió un memorándum a todas las dependencias de la Administración Pública Federal para eliminar las direcciones creadas en el sexenio del expresidente Felipe Calderón, con el fin de reducir gastos y financiar los programas de la Secretaría del Bienestar, conforme a los lineamientos de la nueva política de austeridad republicana y anticorrupción.

Gabriel García Hernández, Coordinador General de Programas Integrales de Desarrollo, es parte de este grupo y percibe mensualmente 97 mil 66 pesos desde el 1 de diciembre del 2018, aunque en realidad él trabaja en el Censo del Bienestar desde la etapa de la transición presidencial que inició en julio del año pasado.

Otros ni siquiera han realizado su declaración fiscal, patrimonial y de intereses o incluso, solicitaron que no se haga público su conflicto de interés, pese a que la Secretaría de la Función Pública afirmó que ya no se permitirían declaraciones parciales y de acuerdo a la Ley General de la Administración Pública Federal, los servidores públicos tienen la obligación de realizar la 3 de 3. Por ejemplo, María del Coral González Rendón y María Gabriela Elías Estrada perciben mensualmente 45 mil 978 pesos y 36 mil 612 pesos, respectivamente, pero no aparecen en el registro de Declaranet Plus.

Extrabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, creada durante el mandato de López Obrador como Jefe de Gobierno en el entonces Distrito Federal, también fueron contratados con altos sueldos. Tal es el caso de Andrea Gálvez de Aguinaga, quien fue directora de publicaciones en la UACM y hoy encabeza una dirección de área, misma que no se especifica, con un sueldo neto de 54 mil 493 pesos netos mensualmente.

Rebeca Flores Gutiérrez es jefa del Departamento de Publicaciones con estudios máximos de bachillerato y gana 24 mil 894 pesos mensuales, aunque ha sido subgerente de Cuidado Editorial en el Fondo de Cultura Económica y directora general de Publicaciones en la Secretaría de Cultura. Otros como Fabiola Fermán Cruz no tienen experiencia laboral y encabezan jefaturas en la Presidencia de la República. Y aunque López Obrador comentó que se acabarían los asesores, Rubén Octavio Amador Zamora fue contratado como subdirector de Discurso Histórico y Cultural en la Coordinación General de Administración con un sueldo neto de 36 mil 612 pesos al mes.