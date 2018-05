EPN pide reconocer los avances y logros de su administración

Al reunirse con la comunidad del Instituto Politécnico Nacional (IPN), el presidente Enrique Peña Nieto reprochó nuevamente a quienes no reconocen los avances de su administración y siempre dicen que México está muy mal, que vivimos una tragedia, sin admitir que hay logros y avances significativos en diversos ámbitos como en la economía, educación, energía y telecomunicaciones.

En el salón “Adolfo López Mateos” de la Residencia Oficial de Los Pinos, Peña Nieto defendió los avances de su gobierno y demandó no poner “todo en la canasta de que estamos mal”.

Lee también: Abogado de Elba Esther denuncia ante CIDH a funcionarios del Poder Judicial

“Por eso cuando dicen qué mal estamos o algunos refieren qué mal está nuestro país, ha sido una tragedia lo que ha México le ha ocurrido. Pues francamente es no querer ver o no reconocer lo que sí hemos logrado y los avances que tenemos. Que por supuesto nos falta mucho, pero no pongamos todo en la canasta de qué estamos mal, sepamos reconocer el avance y el logro, y contrastarlo con el México que éramos.

En la conmemoración del Día del Politécnico y de la entrega de la Presea Lázaro Cárdenas, el Primer Mandatario enfatizó que cómo se puede decir que estamos mal, cuando hay indicadores que el país registra el mayor número de empleos, la inflación más baja y un aumento del 50 por ciento en la inversión extranjera directa.

Ve ahora: Segundo debate: Mismas propuestas pero con más insultos

“Qué tan mal estamos que hemos logrado el mayor número de empleos en la historia de nuestro país, son 3.6 millones en la economía formal. Si eso es estar mal, pues es no reconocer este avance. Tan mal estamos que en México en todos los trimestres la economía ha crecido. Qué tan mal estamos que ha sido el gobierno de la Inversión Extranjera Directa que hoy puedo anunciar, que alcanza el 50 por ciento más de la registrada en la pasada administración”, comentó.