En estos lugares el certificado de vacunación ya es obligatorio

Con el fin de detener la propagación del coronavirus en México y el mundo, las autoridades han expedido un certificado de vacunación para todos aquellos que tengan completo su esquema. Pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que dicho comprobante no será requerido a los ciudadanos, ya han surgido los primeros casos a nivel local, en donde para acceder a espacios públicos es necesario contar con dicho expediente, por ello aquí los enlistamos.

Balnearios y lugares turísticos de Hidalgo

El gobierno del estado de Hidalgo ya ha anunciado que tendrá su certificado de vacunación con el que podrán ingresar a sitios turísticos. Dicho certificado podrá ser adquirido a través de una aplicación que se podrá descargar en los dispositivos móviles de los visitantes; no obstante, las autoridades locales han asegurado que, por el momento, dicho certificado no será obligatorio, pero que de no controlarse la pandemia podría llegar a serlo.

Sin embargo la presidencia municipal de Tecozautla anunció que solicitará a los prestadores de servicios, entre ellos los balnearios, que exijan a los a los visitantes el certificado de vacunación.

El presidente municipal José Elías Paso indicó que ante la tercera ola del Covid y a que dichos lugares presentan un gran número de visitantes es necesario reforzar las medidas sanitarias y endurecerlas.

Por su parte, hizo un llamado a la población a que acudan a la vacunación y respeten las medidas sanitarias aún después de su inoculación.

Sinaloa y exige certificado de vacunación

En Sinaloa ya son varios los municipios que están exigiendo un comprobante de vacunación a la población que acude a lugares turísticos y públicos, un ejemplo de ello es el ayuntamiento de Mazatlán, quien a través de un circular notificó a los propietarios de bares, cines, cantinas, centros nocturnos, discotecas, restaurantes, plazas y mercados que está estrictamente prohibido el acceso de personas que no exhiban su certificado de vacunación o una prueba de Covid-19 negativa.

Además pidió seguir acatando las medidas sanitarias como el uso del cubrebocas y la sana distancia.

No obstante, advirtió a los negocios que quienes no acaten las medidas a partir de este lunes, podrán ser acreedores a sanciones administrativas.

Una situación similar se tiene pensado en el municipio de Culiacán, pero aún no se sabe con certeza cuándo arrancaría esta medida.

El secretario del ayuntamiento Othon Herrera y Cairo Yarahuan explicó que una vez que la delegación del programa de desarrollo de Sinaloa captura la información de la jornada vacunación en los jóvenes de 18 a 29 años, el gobierno de Culiacán podría comenzar a solicitar el comprobante de vacunación mayores de 18 años.

Cajeme Sonora exclusivos los casinos para personas vacunadas

El municipio de Cajeme Sonora acordó exigir un certificado de vacunación anticovid para el ingreso a casinos del lugar. Con dicha medida se busca disminuir el riesgo de contagio entre los habitantes por lo que también será necesario reducir tanto el aforo en los comercios locales como los horarios en antros y bares de la localidad.

Finalmente las autoridades aseguraron que aquellos locales y casinos que no cumplan con las reglas podrán ser acreedores de alguna infracción o, en su lugar, a la clausura de local.

Hoteles de Cancún exigen prueba de vacunación o PCR negativa

Luego de un alza en los contagios en el caribe mexicano, especialmente en Cancún, Quintana Roo, las autoridades locales acordaron el requerir un certificado de vacunación o un test negativo PCR para poder acceder a hoteles, centros comerciales, bares nocturnos y restaurantes.

Además, el personal de los establecimientos turísticos y comerciales deberá estar vacunado y presentar cada tres días una prueba negativa de PCR o en su caso antígeno.