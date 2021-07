Ahora puedes descargar tu certificado de vacunación Covid por WhatsApp

Si eres de los que ya completaron el cuadro de vacunación contra el Covid-19, pero aún no has descargado el certificado que lo avala, ahora podrás descargarlo no sólo desde la página de la Secretaría de Salud, sino también a través de WhatsApp con ayuda del Dr. Armando Vaccuno.

El certificado de vacunación contra el Covid-19 en muchos países del mundo se ha posicionado como una medida obligatoria para ingresar a su territorio o para evitar las medidas de aislamiento para los recién llegados, por lo que si vas a realizar un viaje lo necesitarás.

Sociedad ¿No puedes obtener tu certificado de vacunación anticovid? Esta es la razón

En un principio, el certificado se podía descargar desde el portal de la Secretaría de Salud, pero con el fin de agilizar los procesos, la dependencia habilitó la opción para descargarlo por medio de su chatbot, o asistente virtual, en la aplicación de mensajería WhatsApp.

Para realizar el proceso necesitas enviar un mensaje diciendo "Hola" al número 56 1713 0557. El Dr. Armado Vaccuno –como la Secretaría nombró a su chatbot– te responderá automáticamente con un aviso de que enviará notificaciones sobre tu proceso de vacunación o para resolver tus dudas sobre éste.

Si quieres consultar tu Certificado de Vacunación COVID-19, escribe Hola al WhatsApp 📲 56 1713 0557 y sigue las instrucciones.#Vacúnate cuando sea tu momento y mantén las medidas de higiene:



✅ #UsoDeCubrebocas

✅ #LavadoDeManos

✅ #SuSanaDistancia#MeCuido #PorAmorALaVida pic.twitter.com/1YnO4k26iS — SALUD México (@SSalud_mx) July 27, 2021

En el mismo mensaje te informará que para descargar tu certificado de vacunación debes escribir "CERTIFICADO" en el chat. Posteriormente te pedirá que envíes tu CURP, después tendrás que enviar tu nombre(s) sin apellidos y tu fecha de nacimiento.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Por último, deberás indicar qué vacuna recibiste y cuántas dosis. Esta información la puedes consultar en el expediente que te entregaron en el módulo de vacunación.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Recibirás un mensaje con varias opciones, y tendrás que seleccionar la número 2 para descargar tu certificado. Finalmente, ingresarás de nuevo tu CURP y listo, podrás descargar el archivo con tu comprobante de vacunación contra Covid-19.