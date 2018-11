Este es el deseo que pide AMLO por su cumpleaños

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador le pidió “a la naturaleza, al creador o a la suerte” que le dé cuando menos seis años más de vida para llevar a cabo la transformación del país.

Entrevistado en esta capital a donde acudió a una reunión con los gobernadores de los estados por donde pasará el tren Maya, aseguró que aspira a estar en la Presidencia de la República los seis años para los que fue electo el 1 de julio pasado.

Cuestionado sobre lo que desea para su cumpleaños numero 65, este martes 13 de noviembre, López Obrador confió en que goce por lo menos de seis años más para cumplir con la responsabilidad para la que fue electo.

"Todo es un invento"

En otro tema personal, negó que su hijo Andrés se haya casado en una hacienda de Yucatán. “Todo es un invento”, aseguró.

Atribuyó esa publicación al interés de sus adversarios, enemigos, de señalarlo por prácticamente todo.

López Obrador aclaró que sus tres hijos mayores son responsables cada uno de si mismos porque ya tienen más de 18 años.

No obstante, en el caso de su hijo Jesús. Quien apenas tiene 11 años, aseguró que sí está obligado a responder por su corta edad.

Aclaró sin embargo que “ya no me pertenezco; estoy al servicio de la nación y mi amo es el pueblo de México”, y reiteró que su responsabilidad es no fallarle a nuestro país.